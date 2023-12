Xem nhanh 12h: Ngỡ ngàng vì vạch kẻ vỉa hè ở TP.HCM | Giá vàng đạt mức ‘siêu kỷ lục'

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 20.12.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM nhận hối lộ

Tối 19.12, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cựu Cục trưởng Cục thuế TP.HCM, để điều tra về hành vi "nhận hối lộ", quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Lê Duy Minh đã được thực thi, sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Hoãn xét xử ông Trần Hùng tội nhận hối lộ vì nhân chứng không đến

Sáng 20.12, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Hùng, cựu Tổ trưởng Tổ 304, nay là Tổ 1444 (Tổng cục Quản lý thị trường).

Theo thông báo của chủ tọa, vụ án có 18/36 bị cáo kháng cáo. Ngoài ông Hùng kêu oan, một số bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

Tuy nhiên, có tới 3 bị cáo dù có đơn kháng cáo nhưng lại vắng mặt. Cả 3 nhân chứng được triệu tập tới tòa cũng không đến. Ba luật sư bào chữa cho ông Trần Hùng đều có đơn xin hoãn phiên tòa.

Sau khi hỏi ý kiến các bị cáo, luật sư và đại diện viện kiểm sát, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên xử sẽ thông báo sau.

TP.HCM kẻ vạch phân chia vỉa hè chuẩn bị cho thuê, khách Tây ngỡ ngàng

UBND quận 1 (tại TP.HCM) vừa triển khai thực hiện quyết định số 32/2023 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.HCM.

Mấy ngày qua, khi đi trên vỉa hè một số tuyến đường thuộc địa bàn quận 1 thì hẳn là nhiều người sẽ thấy vỉa hè đã được kẻ vạch sơn màu vàng nhằm phân vùng cho các hàng quán, hộ gia đình đậu xe tự quản.

Quyết định tổ chức thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường từ tháng 1.2024 của TP.HCM được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự và mỹ quan đô thị, với tinh thần hài hòa, đồng thuận.

