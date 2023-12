Xem nhanh 12h: Việt Á chi đậm cho 3 cựu quân nhân | Rùng mình Mercedes bị lũ cuốn

Xem nhanh 12h ngày 19.12.2023 có những tin tức đáng chú ý sau:

Việt Á chi “hoa hồng” hơn 7 tỉ cho 3 cựu quân nhân Học viện Quân y

Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội dự kiến đưa vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và Học viện Quân y ra xét xử sơ thẩm vào ngày 27.12.2023. Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, Công ty Việt Á đã chi “hoa hồng” tổng cộng hơn 7 tỉ đồng cho 3 cựu quân nhân thuộc Học viện Quân y. 3 cựu quân nhân này cũng nằm trong số 7 bị can hầu tòa trong phiên sơ thẩm sắp tới.

Nhiều khách bị ngộ độc khởi kiện cơ sở bánh mì Phượng

Ngày 18.12, lãnh đạo TAND thành phố Hội An (Quảng Nam) xác nhận đang thụ lý đơn khởi kiện của nhóm du khách ở Hà Nội sau khi bị ngộ độc vào ngày 11.9 do ăn bánh mì Phượng (có địa chỉ tại phường Minh An, thành phố Hội An).

Nhóm nguyên đơn gồm 4 người cùng một gia đình, khởi kiện yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh bánh mì Phượng đền bù thiệt hại về sức khỏe, chi phí nằm viện, tiền vé máy bay, tiền khách sạn…

Hồ sơ khởi kiện của nhóm 4 khách hàng ở Hà Nội vẫn còn nằm tại TAND thành phố Hội An. Hai bên liên lạc, thương lượng nhưng vẫn chưa thống nhất được khoản tiền đền bù.

Vị lãnh đạo TAND thành phố Hội An này thông tin thêm, nhóm 3 du khách nước ngoài cũng đã ủy quyền cho luật sư xúc tiến các thủ tục khởi kiện chủ tiệm bánh mì Phượng.

Vị lãnh đạo này cho biết vì có yếu tố nước ngoài nên Công an thành phố Hội An đã hướng dẫn nhóm du khách nước ngoài này gửi đơn khởi kiện lên TAND tỉnh Quảng Nam.

Trước khi xảy ra sự cố gây ngộ độc cho hàng chục khách hàng, bánh mì Phượng là một thương hiệu nổi tiếng của Hội An MẠNH CƯỜNG

Rùng mình khoảnh khắc xe Mercedes bị lũ cuốn trôi ở Khánh Hòa

Ngày 18.12, lãnh đạo xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, xe ô tô hiệu Mercedes khi băng qua cầu tràn Thác Ngựa thuộc thôn Hòn Dù, nối xã Khánh Nam với thị trấn Khánh Vĩnh đã bị nước lũ cuốn trôi.

Thời điểm trên, xe Mercedes do anh Sái Văn Đ.T (20 tuổi, trú phường Lộc Thọ, Nha Trang) điều khiển, cố gắng chạy qua cầu tràn Thác Ngựa nhưng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Trên xe còn có một người đàn ông khác, cả 2 kịp thời bung cửa xe, nhảy ra ngoài thoát nạn.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết Nguyên đán: Gộp tháng 1, 2

Ngày 18.12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM có thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Theo đó, thực hiện theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Cơ quan BHXH TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung sẽ chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, 2.2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 1.2024.

