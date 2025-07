Xem nhanh 12h: Nguy hiểm rình rập chung cư 'chuồng cọp' | Ông Trump hé lộ kế hoạch áp thuế đối ứng

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 11.7.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Phường mới tại TP.HCM đã kiện toàn để phục vụ người dân

Sau hơn một tuần kể từ khi TP.HCM chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dường như không còn là những ngày đầu bỡ ngỡ, mà là giai đoạn hoàn thiện nền tảng vận hành, trong đó bao gồm việc các phường mới kiện toàn tổ chức Đảng và ổn định bộ máy quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phường mới tại TP.HCM đã kiện toàn để phục vụ người dân

CSGT TP.HCM mở đường đưa thai phụ sắp sinh đến bệnh viện

Đoạn clip ghi lại hình ảnh CSGT TP.HCM mở đường đưa một sản phụ sắp sinh đến bệnh viện kịp thời đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Sự việc xảy ra tối 3.7, trên địa bàn Đội CSGT Bàn Cờ. Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng của lực lượng CSGT và ý thức nhường đường của người tham gia giao thông, sản phụ đã được đưa đến bệnh viện an toàn chỉ sau khoảng 10 phút.

CSGT TP.HCM mở đường đưa thai phụ sắp sinh đến bệnh viện

Từ vụ cháy cư xá Độc Lập: Nguy hiểm rình rập các chung cư 'chuồng cọp'

Vụ cháy tại cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM khiến 8 người tử vong tối 6.7 vừa qua được đánh giá là sự cố nghiêm trọng kể từ sau vụ cháy Carina Plaza (quận 8 cũ). Tại buổi họp báo chiều 10.7, Công an TP.HCM thông tin bước đầu nguyên nhân vụ cháy là do chập điện từ đường dây do người dân tự ý đấu nối.

Qua vụ việc, Công an TP.HCM cũng cảnh báo về nguy cơ cháy nổ cao tại hàng trăm chung cư cũ trên địa bàn và kêu gọi người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, chủ động phòng ngừa, trang bị phương tiện chữa cháy, để hạn chế tối đa thiệt hại khi sự cố xảy ra.

Từ vụ cháy cư xá Độc Lập: Nguy hiểm rình rập các chung cư 'chuồng cọp'

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 12.7.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.