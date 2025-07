Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng nói về vụ cháy cư xá Độc Lập làm 8 người tử vong

Chiều 10.7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, thông tin về công tác PCCC sau vụ cháy cư xá Độc Lập ở phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ), TP.HCM khiến 8 người tử vong.

Theo Công an TP.HCM, nguyên nhân cháy cư xá bước đầu được xác định là do chập đường dây điện do người dân tự ý đấu nối để cấp điện cho các thiết bị tầng trệt. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp với địa phương để làm rõ thêm các tình tiết liên quan.

Vụ cháy ở cư xá Độc Lập tối 6.7 được đánh giá là sự cố nghiêm trọng kể từ sau vụ cháy Carina Plaza (quận 8 cũ).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM thông tin về công tác PCCC sau vụ cháy cư xá Độc Lập, chiều 10.7 ẢNH: NGUYỄN ANH

Chung cư cũ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao

Theo thiếu tướng Hưởng cho hay, trên địa bàn TP.HCM có nhiều chung cư cũ xây trước năm 1975, trong đó không ít công trình hư hỏng đến mức không thể sử dụng, không có quỹ bảo trì hay kinh phí sửa chữa. Nhiều cư dân là người lao động, có thu nhập thấp, nên việc huy động đóng góp kinh phí để sửa chữa gặp nhiều khó khăn.

Những công trình này thường chật hẹp, xuống cấp, tồn tại tình trạng cơi nới, che chắn. Nhiều khu bị biến thành "chuồng cọp" và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ cao.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM tại buổi họp báo chiều 10.7, toàn thành phố hiện có 474 chung cư cũ, trong đó có 16 chung cư được kiểm định cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm) cần di dời, tháo dỡ khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người dân. Tổng cộng đến nay đã di dời 684/1.194 hộ dân.

Sau vụ cháy, Công an TP.HCM đã tổ chức nhiều buổi hướng dẫn, trao đổi chuyên môn sâu về công tác phòng cháy chữa cháy. Người dân được khuyến cáo tích cực tham gia các hội nghị tuyên truyền, tập huấn kỹ năng xử lý sự cố.

Từ đó, người dân cần ý thức được tự lo chính mình trước khi được người khác lo cho mình vì khi diễn ra cháy nổ tính bằng giây, tích tắc.

Bên cạnh đó, mỗi hộ nên chủ động trang bị bình chữa cháy tại nhà, kiểm soát nguồn nhiệt, nguồn điện và lối thoát hiểm tại nơi ở để xử lý ngay khi phát sinh sự cố, hạn chế tối đa thương vong và thiệt hại.