Xem nhanh 12h: Nguyễn Phương Hằng tươi cười tại tòa | Lời sau cùng ‘day dứt’ của Trương Mỹ Lan

Nguyễn Phương Hằng tươi cười tại tòa phúc thẩm

Xuất hiện tại phiên tòa phúc thẩm vào sáng 4.4.2024, bà Nguyễn Phương Hằng (53 tuổi, là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tại tỉnh Bình Dương) mặc áo trắng và cười rất tươi.

Sáng 4.4, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng theo đơn kháng cáo của một số bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM), Huỳnh Công Tân (là Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (là trợ lý của bị cáo Nguyễn Phương Hằng) và Lê Thị Thu Hà (là nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam).

Ngoài các bị cáo, bà Đặng Thị Hàn Ni (là nhà báo, luật sư) và bà Đinh Thị Lan cùng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo.

Riêng bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, hiện đang thi hành án tại một trại giam trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được áp giải đến tòa để trả lời câu hỏi khi có yêu cầu từ HĐXX.

Lời sau cùng của Trương Mỹ Lan: ‘Luôn day dứt, từng nghĩ đến cái chết’

Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm, từ chiều 3.4 đến sáng 4.4, các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan là bị cáo duy nhất bị đề nghị tử hình về 3 tội “tham ô tài sản", “đưa hối lộ" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Nói lời nói sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết đã có nhiều lúc tuyệt vọng, đã từng nghĩ đến cái chết, nghĩ hoàn cảnh chồng và cháu gái cũng đang bị tạm giam “như muối xát vào lòng”.

Đại gia Nguyễn Văn Hậu đã hối lộ, gây áp lực ép cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc

Thông tin về tiến độ điều tra vụ án Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (gọi tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) tại họp báo Chính phủ chiều 3.4, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng.

Đặc biệt, cơ quan an ninh điều tra đã thu hồi 55 tỉ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn nộp lại. Đồng thời, đang rà soát kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị, phục vụ công tác thu hồi khắc phục hậu quả.

