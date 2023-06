Xem nhanh 12h: Phó chánh thanh tra quan hệ bất chính | Bắt 'Sở Khanh" lừa tình 9 phụ nữ

Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang bị xem xét kỷ luật do quan hệ bất chính

Ngày 1.6.2023, nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên cho biết Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang vừa có thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 25 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, xem xét, kết luận một số nội dung. Đáng chú ý, trong các nội dung có vụ việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Theo thông báo, sau khi nghe đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, các ý kiến thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang nhận thấy với vai trò là Phó bí thư Chi bộ, Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang nhưng người này chưa tạo được sự đoàn kết nội bộ, để phát sinh đơn tố cáo, dư luận về các đoàn thanh tra do ông phụ trách.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang cũng xác định Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang chưa gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống và những điều đảng viên không được làm.

Mặc dù người này đã có vợ con nhưng nhiều lần đi vào nhà nghỉ với người đã có chồng, có con và bị quay video phát tán trên mạng xã hội, dẫn tới đơn tố cáo gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên...

Sau gần 1 năm Phòng Cảnh sát hình sự (tức PC02) Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ năm 2015 - 2020 tại Hà Nội, liên quan đến việc 9 phụ nữ tố cáo ông Tống Anh San (44 tuổi, quê tại Thanh Hóa, thường trú tại Hà Nội) lừa tiền và lừa tình, đến ngày 1.6.2023, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Tống Anh San về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các quyết định này đều đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Ngày 1.6.2023, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Bộ Công an) và các đơn vị liên quan đã bắt giữ 3 người Hàn Quốc sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội và bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (hay còn được gọi là Interpol) truy nã đỏ. Truy nã đỏ là quy ước truy nã của Interpol.

3 người bị bắt giữ gồm: Jeong Kiwon (nhập cảnh ngày 23.3.2023); Park Jaihyung (nhập cảnh ngày 20.9.2022); Jang WooJin (nhập cảnh ngày 28.3.2023).

