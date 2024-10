Xem nhanh 12h: Số phận 2 chiếc túi của Trương Mỹ Lan | Nan giải vì người ăn xin giả dạng

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 15.10.2024 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc dẫn độ Y Quynh Bdăp về Việt Nam

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 17.10.2024, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Tòa án Thái Lan quyết định dẫn độ đối tượng khủng bố Y Quynh Bdăp (đọc là y quynh buôn đắp) về Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Y Quynh Bdăp là đối tượng đã trực tiếp tuyển mộ, kích động và chỉ đạo vụ khủng bố vào ngày 11.6.2023 tại Đắk Lắk, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng này đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử và kết án 10 năm tù về tội khủng bố.

Cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị truy tố đến khung tử hình

Ngày 29.10.2024, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 13 bị cáo liên quan đến vụ án thâu tóm 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Trong số các bị cáo, đáng chú ý là 4 cựu quan chức cấp cao tỉnh Bắc Ninh bị cáo buộc tội nhận hối lộ, gồm ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy, và ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến (trái) và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh ẢNH: T.H

Theo cáo trạng, từ năm 2006 đến 2008, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt dự án cải tạo và xây mới 6 bệnh viện đa khoa tại các huyện như Gia Bình, Yên Phong, Quế Võ và Tiên Du, với tổng mức đầu tư hơn 497 tỉ đồng.

Đến năm 2013, sau khi các bệnh viện cơ bản hoàn thành xây dựng, tỉnh bắt đầu triển khai việc mua sắm trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, do phần lớn nguồn vốn đã được sử dụng cho việc xây dựng, phần mua sắm trang thiết bị lại thiếu hụt kinh phí. Đây là lúc Công ty AIC do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch, và Công ty Sông Hồng của ông Đặng Tiên Phong, can thiệp. Hai công ty này hứa sẽ hỗ trợ Bắc Ninh xin thêm vốn từ trung ương, đổi lại, họ muốn nhận ưu tiên trúng thầu.

Sau khi thỏa thuận, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã chia đều 6 gói thầu cho hai công ty. Kết quả, cả Công ty AIC và Công ty Sông Hồng đã trúng thầu toàn bộ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các bị cáo đã có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc đấu thầu, gây thiệt hại hơn 48,6 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, từ năm 2015 đến 2017, vào các dịp lễ, tết, bà Nhàn đã nhiều lần đưa tổng cộng 3 tỉ đồng cho ông Nguyễn Nhân Chiến. Ông Chiến còn nhận thêm 1 tỉ đồng từ phía Công ty Sông Hồng. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2020, bà Nhàn cũng đưa cho ông Chiến 10 tỉ đồng dưới danh nghĩa quà tặng lễ, tết, không liên quan đến việc đấu thầu.

Đối với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh, từ năm 2015 đến 2017, ông này cũng nhận 1 tỉ đồng từ Công ty Sông Hồng và thêm 1 tỉ đồng từ bà Nhàn. Từ năm 2013 đến 2019, vào các dịp lễ, tết, bà Nhàn đã biếu ông Quỳnh tổng cộng 8,1 tỉ đồng.

Cả ông Nguyễn Nhân Chiến và ông Nguyễn Tử Quỳnh đều bị truy tố về tội “nhận hối lộ” theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt lên đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Đến nay, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã nộp lại 14 tỉ đồng, trong đó có 4 tỉ đồng hưởng lợi từ các gói thầu và 10 tỉ đồng tự nguyện khắc phục hậu quả. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng nộp lại 10,1 tỉ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan xin lại 2 chiếc túi Hermes, tòa tuyên thế nào?

Trong số tài sản “khủng” được kê biên của bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, 2 chiếc túi Hermes bạch tạng được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Lý do là bởi vì trong các phiên xét xử trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết muốn xin lại 2 chiếc túi này vì cho rằng, hai chiếc túi giá trị không đáng bao nhiêu nên muốn để cho con cháu làm kỷ niệm.

