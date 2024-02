Xem nhanh 12h: Tài xế của tỉ phú Trịnh Văn Quyết thành cổ đông trăm tỉ | Bắt giam đại gia Hậu ‘Pháo'

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 27.2.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Thẻ căn cước là gì, làm ở đâu?

Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, có hiệu lực kể từ 1.7.2024 tới đây. Người dân thắc mắc rằng muốn làm thẻ căn cước thì đến đâu để làm và thẻ này có thời hạn trong bao lâu?

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu một số thông tin về thẻ căn cước trong video sau đây.

Lương 6 triệu/tháng, tài xế riêng của ông Trịnh Văn Quyết bỗng thành cổ đông trăm tỉ

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an mới đây đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (gọi tắt là Tập đoàn FLC) với 4 nhóm tội danh. Trong số 31 bị can bị đề nghị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có ông Trịnh Văn Quyết, là cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC; và ông Trương Văn Tài, là lái xe riêng của ông Quyết. Và dù chỉ là tài xế riêng của ông Trịnh Văn Quyết với mức lương 6 triệu đồng/tháng, nhưng có thời điểm, trên giấy tờ, ông Trương Văn Tài sở hữu đến 23 triệu cổ phiếu, tương đương 230 tỉ đồng.

Bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

Tối 26.2, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (gọi tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi là Hậu “Pháo”), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phúc Sơn, và 5 đồng phạm với cáo buộc đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

