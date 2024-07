Xem nhanh 12h: Thực hư tin ‘cô gái Thái Nguyên lây HIV' | Thái Lan sắp phát tiền cho dân

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 27.7.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Nghĩa tình trong Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong những ngày qua, hàng triệu trái tim Việt Nam và bạn bè quốc tế hướng về Hà Nội, TP.HCM và quê hương Đông Hội, nơi tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hàng trăm nghìn người dân ở mọi miền Tổ quốc không quản đường sá xa xôi, không quản nắng mưa thành kính trên suốt tuyến đường tiễn đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong suốt 2 ngày diễn ra Quốc tang, đã có hàng ngàn thanh niên tình nguyện của thủ đô Hà Nội làm tình nguyện viên, hỗ trợ, phục vụ lễ tang. Cùng với đó, lực lượng công an, quân đội, y tế, đã nhiệt tình hỗ trợ người dân đến viếng, bất chấp thời tiết nắng mưa thất thường.

Sở Y tế Thái Nguyên lên tiếng về thông tin 'cô gái lây nhiễm HIV cho nhiều người'

Ngày 26.7.2024, trên nhiều nền tảng mạng xã hội Facebook, Telegram... xôn xao thông tin liên quan vụ cô gái trẻ là nhân viên Công ty Samsung Electronics Thái Nguyên đã làm lây nhiễm HIV cho nhiều nam thanh niên, chủ yếu là các nhân sự quản lý của công ty này. Thông tin này đã gây xôn xao mạng xã hội những giờ qua.

Đến tối 26.7, Sở Y tế Thái Nguyên đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về vụ việc.

Ngày 27.7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết qua điều tra, xác minh đã làm rõ danh tính người có hành vi đăng tin, hình ảnh sai sự thật về nữ công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên nhiễm HIV, sau đó lây nhiễm cho 16 nam đồng nghiệp.

Trong ngày 26.7, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một phụ nữ (38 tuổi) là lao động tự do, trú tại TP.Thái Nguyên đã sử dụng facebook cá nhân để đăng tải thông tin, hình ảnh sai sự thật về nữ công nhân lây nhiễm HIV cho nhiều người.

Khi làm việc với cơ quan công an, bà này đã thừa nhận hành vi sai phạm khi đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của người khác.

Ngay trong ngày 26.7, bà đã tự giác đăng bài đính chính trên facebook của mình. Căn cứ quy định của pháp luật, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với người phụ nữ số tiền 7,5 triệu đồng.

