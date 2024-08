Xem nhanh 12h: Thực hư vụ ‘ngồi bên 24 tỉ tiền trúng số’ | Lật tẩy chiêu ‘gài bẫy’ tống tiền cán bộ

Xem nhanh 12h ngày 19.8 có những nội dung đáng chú ý sau:

Bắt 3 nghi phạm chuyên “gài bẫy” cán bộ để tống tiền

Ngày 18.8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình, và Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) điều tra, bắt giữ 3 nghi phạm để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Nghi phạm Bùi Anh Tuấn (bên phải) ẢNH TỪ CÔNG AN NINH BÌNH

Các nghi phạm bị bắt giữ, gồm: Bùi Anh Tuấn (41 tuổi), Phạm Thị Hoài (35 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (28 tuổi)

Bước đâu, công an xác định, Bùi Anh Tuấn đã chỉ đạo Phạm Thị Hoài, Nguyễn Thị Phương và một số người khác tìm nhiều lý do khác nhau để đến làm việc với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Khi đến làm việc, các nghi phạm dùng lời lẽ "gợi ý", tạo ra các tình huống khiến cho những người có chức năng, nhiệm vụ giải quyết công việc mắc sai phạm.

Toàn bộ hành vi "gợi ý" hoặc những lời lẽ, hành động sai phạm của cán bộ các cơ quan, tổ chức bị các nghi phạm dùng các thiết bị ghi âm, ghi hình lại, sau đó quay trở lại đe dọa, tống tiền.

Ngồi bên nhiều cọc tiền trúng số độc đắc 24 tỉ, người phụ nữ trong ảnh nói gì?

Hình ảnh chị Lan được mạng xã hội chia sẻ MXH

Người phụ nữ trong hình là chị Hà Tô Phương Lan. Chị Lan cho biết mình không phải là người trúng giải mà là chủ đại lý vé số cấp 1 Hùng Tú ở Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh). Những tờ vé số và số tiền trúng thưởng là của khách đổi tại đại lý của chị.

Chị Hà Tô Phương Lan xác nhận 12 tờ vé số trúng độc đắc mà chị cầm trên tay thuộc đài Vĩnh Long, mở thưởng ngày 16.8. 2024.

Chị Lan cho biết khách mua 36 tờ vé số, trong đó trúng 12 tờ độc đắc, 24 tờ an ủi. Sau khi trừ thuế, 12 tờ độc đắc khách thực nhận 21,6 tỉ và 24 tờ an ủi là hơn 1,1 tỉ. Vé do bạn hàng cấp 2 của chị Lan bán, nên khi đổi thưởng chị không lấy tiền hoa hồng.

Theo lời chị Hà Tô Phương Lan, chủ nhân của những tờ vé số trúng thưởng là một cặp vợ chồng lớn tuổi sống ở Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), hoàn cảnh gia đình khá giả. Vì họ không giữ tiền trong đêm nên đến sáng thứ bảy (tức ngày 17.8), chị mới mang tiền đến.

Chị kể trong lúc trao tiền thưởng, người vợ đã không giấu được xúc động và niềm vui, khi họ không nghĩ mình có thể trúng số tiền lớn như vậy trong đời. Chị chủ đại lý vé số Hùng Tú cũng cho biết từ đầu năm tới nay, chị đã đổi thưởng giải đặc biệt 42 lần. Cho đến thời điểm này trong năm nay, đây là số tiền thưởng lớn nhất mà đại lý của chị đã đổi thưởng.

Đi ngược chiều cao tốc bị trừ 6 điểm bằng lái là quá nhẹ?

Bộ Công an đề xuất trừ 6 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều hoặc lùi trên đường cao tốc. Nhiều ý kiến cho rằng mức trừ như vậy còn "quá nhẹ".

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 20.8.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.