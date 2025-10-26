Xem nhanh 12h: TikToker kỳ thị vùng miền để “câu view” | Thực tập sinh người Việt Nam bị nghi giết người

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 26.10.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

TikToker 'Tàng Keng Ông Trùm' kỳ thị vùng miền: Chửi người dân miền Nam do uống bia

Kỳ thị vùng miền, phân biệt vùng miền để mong trở thành idol TikTok, Lê Anh Điệp (30 tuổi, quê ở Ninh Bình, chủ kênh TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm' cho biết mình đã có phát ngôn sai lệch do uống bia.

Đột kích lò mổ, phát hiện súng kích điện và bột ớt của trộm chó

Công an TP.HCM vừa triệt phá lò mổ chó tại số 107/6 đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, bắt giữ 4 nghi phạm trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, thu giữ 19 xác chó cùng súng kích điện tự chế.

Cơm tấm 'âm phủ' chỉ bán giờ đi ngủ: 12 người tay làm không xuể

Tồn tại suốt 38 năm trên đường Hậu Giang (phường Bình Tây, TP.HCM), quán cơm tấm đặc biệt mang tên "âm phủ" chỉ mở bán từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Dù là giữa đêm, khách vẫn xếp hàng đông nghịt, chủ quán cùng 11 người làm tay không kịp nghỉ để phục vụ thực khách.

