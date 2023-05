Xem nhanh 12h: Tìm 8 người ăn hải sản 'quên' trả tiền | Lòng hồ Trị An hóa thảo nguyên tuyệt đẹp

Tìm nhóm 8 người khách ăn hải sản 'quên' trả tiền ở Nha Trang

Mấy ngày qua, quán hải sản Bốn Bao (đường Xóm Cồn, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm nhóm khách 8 người đến ăn rồi rời đi nhưng "quên" không tính tiền.

Anh Đặng Văn Hiếu, quản lý nhà hàng Bốn Bao, cho biết sự việc xảy ra vào tối ngày 12.5, nhóm khách trên gồm 8 người cả nam và nữ đi taxi đến ăn và ngồi trên lầu. Khoảng hơn 23 giờ, nhóm khách ăn xong và đi xuống dưới, lúc này nhân viên của quán đang lo việc dọn dẹp nên nghĩ rằng khách xuống quầy để tính tiền nên cũng không để ý. Thời điểm này, quán cũng gần hết khách, chỉ còn một bàn phía dưới.

Thế nhưng, sau khi nhóm khách trên gọi taxi và rời đi, lúc sau quán mới phát hiện nhóm khách "quên" chưa tính tiền.

Ông Doãn Hữu Đoàn từ nhiệm mọi chức vụ tại Tập đoàn FLC

Thông tin từ Công ty cổ phần Tập đoàn FLC cho biết ông Doãn Hữu Đoàn đã đệ trình đơn từ nhiệm lên Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn FLC và Hội đồng quản trị công ty này, trong đó đề nghị thôi giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch FLC và Người phụ trách quản trị công ty. Lý do từ nhiệm được ông Doãn Hữu Đoàn nêu là vì "công việc cá nhân".

Như vậy, nếu đơn từ nhiệm được thông qua, ông Doãn Hữu Đoàn sẽ không còn tham gia vào bất cứ hoạt động điều hành, quản trị nào tại Tập đoàn FLC.

Kỳ lạ hồ Trị An mùa khô: Thảo nguyên xanh rì tuyệt đẹp trong lòng hồ khô cằn

Đến với hồ Trị An dịp giữa tháng 5.2023, du khách có cơ hội vừa đi sâu vào vùng lõi khám phá đáy lòng hồ khi cạn nước, vừa có dịp thả hồn trong một hoang mạc mênh mông pha nét thảo nguyên xanh rờn.

Hồ Trị An rộng 323 km2 được hình thành từ công trình thủy điện Trị An, thuộc địa phận 4 huyện của tỉnh Đồng Nai gồm: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất và Định Quán. Hồ Trị An cách TP.HCM khoảng 70 km.

Vào mùa mưa, hồ Trị An mênh mông biển nước; thế nhưng vào mùa khô khu vực này cũng nhanh chóng cạn nước. Đỉnh điểm vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 hằng năm, phần lớn hồ trơ đáy, nước chỉ còn ở lòng sông chính là sông Đồng Nai và các nhánh sông nhỏ.

Nguyên một vùng rộng lớn và bằng phẳng lộ ra trước mắt, khô cằn, từ biển nước biến thành hoang mạc, mặt đất nứt nẻ. Thế nhưng, chỉ cần vài cơn mưa lướt qua, cỏ nhanh chóng trỗi dậy biến vài khu vực rộng lớn thành thảo nguyên xanh rờn.

