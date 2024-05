Xem nhanh 12h: Tình hình sức khỏe Thủ tướng Slovakia | Kim tiêm 'giăng bẫy' trên cầu bộ hành TP.HCM

Xem nhanh 12h ngày 16.5 có những nội dung chính sau:

Đường ngập sâu sau trận mưa lớn ở TP.HCM, người dân chật vật về nhà

Sau nhiều ngày chờ đợi, chiều hôm qua (15.5), người dân tại TP.HCM cũng đã đón một cơn mưa đủ lớn để giải nhiệt hàng chục ngày nắng nóng oi bức. Thế nhưng việc mưa lớn gây ngập tại nhiều tuyến đường ngay giờ tan tầm đã khiến nhiều người không thể về nhà hoặc phải chật vật rất lâu mới có thể về được đến nhà khi qua những đoạn kẹt xe.

Cầu bộ hành thành nơi phê ma túy, kim tiêm “giăng bẫy” khắp nơi

Trong năm 2023 và từ đầu năm 2024 đến nay, Công an thành phố Thủ Đức (TP.HCM) đã xử lý, bắt giữ, đưa đi cai nghiện cả trăm trường hợp liên quan đến ma túy. Trong đó, nhiều người không có nơi cư trú nhất định.

Người vô gia cư ngủ tại cầu bộ hành số 5 (TP.Thủ Đức, TP.HCM), có mang theo dao TRẦN DUY KHÁNH

Tuy nhiên, lực lượng gặp khó khăn trong công tác giám sát, phát hiện người sử dụng ma túy tại các cầu bộ hành trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Những chiếc cầu bộ hành trên đại này từ là nơi giúp người đi bộ sang đường một cách an toàn lại trở nên nhếch nhác và đầy nỗi bất an khi xung quanh là vô số ống kim tiêm vương vãi.

Qua nhiều ngày theo dõi, phóng viên Báo Thanh Niên đã ghi nhận cận cảnh con nghiện lén lút chích ma túy rồi sau đó cất giấu ống tiêm ngay trên những cây cầu này.

Trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Định bị trộm đột nhập lấy tiền

Trụ sở của Cục Thuế tỉnh Bình Định nằm ở Khu đô thị, du lịch, văn hóa, thể thao hồ Phú Hòa (phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn).

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Định, tối 13.5, trộm đột nhập vào trụ sở và lấy đi tiền cá nhân của cán bộ cục thuế để lại ở cơ quan, nhưng số tiền không nhiều. Ngoài ra, trộm không hề lấy vật dụng, máy móc, tài liệu hay hồ sơ của cơ quan, nên không gây ảnh hưởng gì đến hoạt động của Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Do trụ sở này được xây ở nơi vắng vẻ, hẻo lánh nên dễ bị trộm để ý, mặc dù đã có lực lượng bảo vệ trông coi, nhưng do diện tích rộng quá nên không thể phát hiện kẻ trộm. Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Thủ tướng Slovakia qua cơn nguy kịch sau vụ ám sát "mang động cơ chính trị"

Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị bắn 5 phát đạn hôm 15.5 trong một nghi án ám sát vì động cơ chính trị, nhưng ông được tiên lượng sẽ sống sót.

Ông Fico bị bắn sau một cuộc họp chính phủ ở trung tâm văn hóa của thị trấn Handlova miền trung. Nghi phạm đứng trong nhóm người bên ngoài tòa nhà và ra tay khi thủ tướng ra ngoài chào. Nhân chứng Lubica Valkova nói với Reuters rằng cảnh sát đã không kiểm tra những người đứng chờ tại địa điểm trên trước khi vụ nổ súng xảy ra.

