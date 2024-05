Xem nhanh 12h: Bộ TT-TT nói gì vụ 'đi tìm kho báu' của Trương Mỹ Lan | Đàn chim bồ câu lại bủa vây chung cư

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 14.5.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Lại cầu cứu vì đàn chim bồ câu bủa vây chung cư TP.HCM

Phóng viên Báo Thanh Niên từng phản ánh về tình trạng đàn chim bồ câu phóng uế bừa bãi dày đặc trên các lam chắn mưa và cửa căn hộ nhà dân chung cư TDH Trường Thọ (tại đường số 4, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, TP.HCM), khiến nhiều cư dân bức xúc.

Dù đã có nhiều buổi làm việc nhằm giải quyết triệt để tình trạng này, thế nhưng nhiều tháng trôi qua, theo cư dân chung cư TDH Trường Thọ, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt, người dân vẫn ngày ngày chịu đựng mùi hôi và nhiều nguy cơ các vì đàn chim bồ câu xuất hiện tại chung cư này.

Bộ TT-TT nói gì về đu trend 'đi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan'?

"Đi tìm kho báu" của bà Trương Mỹ Lan là nội dung từng làm dậy sóng mạng xã hội cách đây không lâu.

Sau khi xem các video có nội dung nói bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu ngoài biển khơi, nhiều người dùng mạng xã hội ngờ vực, bán tín bán nghi về thông tin này. Thậm chí, có người còn tin rằng đó là sự thật.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra chiều 13.5, ông Lê Quang Tự Do (Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), đã nói về hiện tượng xu hướng "đi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan".

Yêu cầu cung cấp lịch sử khám chữa bệnh của 3 người ở Tịnh thất Bồng Lai

Mới đây, PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, vừa có công văn 4060 gửi khẩn bệnh viện công lập và ngoài công lập; các trung tâm y tế và Phòng Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức chỉ đạo phối hợp rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan vụ án loạn luân tại Long An.

Vụ án loạn luân liên quan đến ông Lê Tùng Vân (92 tuổi) ở Tịnh thất Bồng Lai (nơi còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ), ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.

Theo nội dung công văn, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết đã nhận được công văn của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An về việc yêu cầu cung cấp chứng cứ, tài liệu có liên quan đến vụ án hình sự loạn luân phát hiện năm 2021 tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Do đó, Sở Y tế TP.HCM đề nghị thủ trưởng các đơn vị rà soát thông tin khám chữa bệnh các đối tượng theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An và cung cấp cho cơ quan này.

Đồng thời yêu cầu Sở Y tế giao Phòng Y tế, Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai công văn này đến tất cả các Trạm y tế xã, phường, phòng khám đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn.

