Lại cầu cứu vì đàn chim bồ câu bủa vây chung cư TP.HCM

Tháng 3.2024, phóng viên Báo Thanh Niên đã có phản ánh về tình trạng đàn chim bồ câu phóng uế bừa bãi dày đặc trên các lam chắn mưa và cửa căn hộ nhà dân chung cư TDH Trường Thọ (tại đường số 4, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, TP.HCM), khiến nhiều cư dân bức xúc.

Dù đã có nhiều buổi làm việc nhằm giải quyết triệt để tình trạng này, thế nhưng nhiều tháng trôi qua, cư dân chung cư TDH Trường Thọ vẫn mang nỗi ám ảnh mang tên: "Đàn chim bồ câu".

Sau phản ánh của phóng viên Báo Thanh Niên, UBND phường Trường Thọ đã họp khẩn để giải quyết vụ việc vào ngày 28.3.2024.

Tại các cuộc họp, chủ căn hộ đã cam kết phối hợp ban quản lý, chính quyền địa phương xử lý đàn chim bồ câu gây ô nhiễm trong vòng 3 ngày.

Điều đáng nói, qua nhiều lần làm việc, chủ căn hộ này không thừa nhận đàn chim bồ câu là do mình nuôi. Nguyên nhân là do ông hay cho chim bồ câu ăn nên đàn chim tập trung về ban công nhà của ông.

"Trước đây thì được báo chí phản ánh và chính quyền có xuống làm việc với ông một lần, ông cam kết nhưng hai tháng qua thì tình trạng không thay đổi gì nhiều. Hiện trạng sao thì nó vẫn vậy, có chăng thì chiều theo mọi người ông mỗi lần ông bắt đi mười mấy con thể hiện là ông hợp tác với mọi người, nhưng thực tế là không phải", một cư dân sống tại chung cư này cho biết.

Chủ căn hộ cũng cam kết với ban quản lý, chính quyền địa phương, trước ngày 2.5.2024 sẽ bắt, di chuyển đàn chim đi nơi khác, không cho chim ăn, không làm tổ cho chim bồ câu sinh sản, rào lưới ban công không để chim cư ngụ.

Tuy nhiên, đến ngày 2.5.2024, làm việc với ban quản trị tòa nhà, người chủ tiếp tục cam kết đến ngày 9.5.2024 sẽ tháo dỡ toàn bộ tấm che, chuồng nuôi và khu vực nuôi.

Thế nhưng, ghi nhận vào chiều 12.5.2024, tấm che vẫn chưa được tháo dỡ. Rất nhiều chim bồ câu vẫn bay ra vào khu vực ban công căn hộ này cũng như đầu nhiều khu vực ở cả hai block A và B của chung cư.

Người dân sống tại đây cho biết: "Tuần vừa rồi ổng mới bị công an yêu cầu đem chim ra khỏi thì khi công an, chính quyền địa phương bước vào thì nguyên hai phòng ngủ ông dùng để chứa các vật liệu như đồ ăn nuôi chim. Trong đó gián bò rất nhiều. Mỗi đồng chí công an vô chỉ mất tầm 3 phút tại vì quá ngạt, quá mùi hôi và gián".

Đàn chim bồ câu sinh sống thành từng đàn tại chung cư TDH Trường Thọ MÃ PHONG

Tình trạng này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống của người dân tại chung cư, gây nên bức xúc và nguy cơ mất an ninh trật tự, tiềm ẩn lây nhiễm dịch cúm A/H5N1 từ chim bồ câu qua người.

Trước thực trạng này, Ban quản lý chung cư TDH Trường Thọ vừa có công văn gửi UBND và Công an phường Trường Thọ xử lý dứt điểm tình trạng chủ căn hộ tổ chức cho ăn, nuôi chim bồ câu gây ô nhiễm tại chung cư.

Nhiều tháng trôi qua, câu hỏi được người dân tại chung cư TDH Trường Thọ đặt ra lúc này là đến bao giờ nỗi ám ảnh về đàn chim bồ câu này mới chấm dứt, đến bao giờ họ mới được trả lại môi trường sống trong lành, không còn ô nhiễm vì đàn bồ câu được cho là không biết từ đâu bay đến.