Xem nhanh 12h: Tổng duyệt 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ | Thông tin về dự án kênh đào Phù Nam - Techo

Bộ Công an: Bị can Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà khai báo thành khẩn, chi tiết

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều qua (4.5), trung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an) cho biết các bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An như ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An), ông Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), ông Dương Văn Thái (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang) đều khai báo với thái độ thành khẩn.

Độc tố cá nóc nguy hiểm thế nào? Vì sao nhiều người vẫn ăn cá nóc?

Theo Bộ Y tế, mùa xuất hiện cá nóc ở Việt Nam gần như quanh năm nhưng nhiều nhất từ tháng 5 đến tháng 6 và tháng 9 đến tháng 10. Phần lớn cá nóc tại Việt Nam có chứa độc tố tetrodotoxin. Tetrodotoxin là độc tố mạnh, tập trung nhiều ở gan, thận, tụy, cơ quan sinh sản của cá nóc.

Đặc biệt, độc tính của độc tố tăng mạnh vào mùa sinh sản của cá (từ tháng 2 đến tháng 7 hàng năm). Độc tố không có trong thịt cá nóc, tuy nhiên khi đánh bắt, chế biến hoặc để ươn, bị dập nát, độc tố ngấm vào thịt cá sẽ gây ngộ độc khi dùng. Độc tố cá nóc rất độc, chỉ cần 4 mg thịt cá có độc tố đã giết chết 1 con thỏ 1 kg. Với người, chỉ cần ăn 10 gam thịt cá nóc có độc tố là bị ngộ độc. Chỉ từ 1 - 2 mg độc tố có thể gây chết người.

Độc tố cá nóc có tính bền vững cao. Nếu đun sôi ở 100 độ trong 6 giờ độc tố mới giảm một nửa; đun sôi ở 200 độ trong 10 phút độc tố mới bị phá hủy hoàn toàn.

Như vậy, nếu chỉ đun nấu thông thường, ngộ độc cá nóc vẫn có thể xảy ra, do độc tố chưa bị phá hủy hết. Khi phơi khô, chế biến thông thường độc tố chưa bị phá hủy nên vẫn gây ngộ độc với người ăn.

Campuchia ước tính số tiền kiếm được từ vận tải qua kênh đào Phù Nam-Techo

Phát biểu tại một sự kiện về nỗ lực và các kế hoạch của Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), Phó thủ tướng Campuchia kiêm Phó chủ tịch thứ nhất CDC Sun Chanthol cho hay Campuchia kỳ vọng sẽ thu được 88 triệu USD (hơn 2.235 tỉ đồng)/năm từ vận tải qua kênh đào Phù Nam - Techo vào năm 2050 và sau đó đạt 570 triệu USD/năm, theo Khmer Times hôm nay 5.5.

