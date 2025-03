Xem nhanh 12h: Trà sữa cốm hot trend bỗng bị xa lánh | Tương lai Ukraine về đâu sau cuộc hội đàm với Mỹ?

Xem nhanh 12h ngày 2.3 có những nội dung chính sau:

Xôn xao chủ tiệm pha trà sữa cốm theo cách “không ai muốn uống”

Livestream về ăn uống hay pha chế, nấu nướng là 1 cách khiến người xem tò mò và gây cảm giác thèm thuồng. Thế nhưng với hình ảnh người phụ nữ liếm cốc trà sữa cốm đang lan truyền trên mạng xã hội thì có lẽ món trà sữa này không một ai muốn thử.

Đoạn clip ghi lại buổi phát trực tiếp của một người phụ nữ, được cho là chủ một quán trà sữa có tên Quyên Điệp Hương tại Phú Thọ.

Trong quá trình pha chế đồ uống cho khách, người này có hành động như: dùng miệng liếm, cắn cốc nhựa, đang pha chế lấy ngay chiếc thìa cho vào miệng nếm thử, thậm chí trực tiếp uống thử đồ ăn của khách. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi kém vệ sinh an toàn thực phẩm của người bán hàng.

Từ 1.3, công an xã, phường, thị trấn hoạt động điều tra như thế nào?

Từ ngày 1.3, ngành công an không tổ chức công an cấp huyện, chỉ còn Bộ Công an, công an cấp tỉnh, và công an cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là công an cấp xã).

Với mô hình tổ chức trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của Công an nhân dân, sẽ gồm: Cơ quan CSĐT Bộ Công an; Cơ quan CSĐT công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (gọi chung là cấp tỉnh).

Riêng công an cấp xã sẽ là nơi tiếp nhận hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm.

Vì vậy, Bộ Công an ban hành văn bản số 11 (có hiệu lực từ ngày 1.3) hướng dẫn về việc thực hiện bố trí điều tra viên, cán bộ điều tra ở công an cấp xã; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo tội phạm của công an cấp xã.

