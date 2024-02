Xem nhanh 12h: Triệu tập vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng trong vụ án Hàn Ni | Ngỡ ngàng giá vàng ngày Thần tài

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 19.2.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 19.2: Triệu tập vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng trong vụ án Hàn Ni | Ngỡ ngàng giá vàng ngày Thần tài

Triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng trong phiên tòa xét xử Hàn Ni

Nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên cho hay, ngày 1.3 tới, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Thị Hàn Ni (47 tuổi, luật sư, nhà báo), luật sư Trần Văn Sỹ (67 tuổi) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Hai bị cáo bị truy tố theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng (53 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam), ông Huỳnh Uy Dũng (62 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Hiện bà Nguyễn Phương Hằng đang thi hành án 3 năm tù về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", vì xúc phạm danh dự, uy tín 10 cá nhân.

Truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni: Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng không yêu cầu bồi thường

Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Khởi tố tài xế ô tô 7 chỗ

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào hôm 18.2 làm 3 mẹ con tử vong đã khiến dư luận bàng hoàng.

Cơ quan chức năng xác định ông Phan Đình Kiều (65 tuổi, trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), cầm lái ô tô 7 chỗ vượt bên phải rồi tạt sang trái sai quy định, dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Trong chiều cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế ô tô 7 chỗ trong vụ tai nạn là ông Phan Đình Kiều.

Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Khởi tố tài xế ô tô 7 chỗ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 14 ngày 18.2.2024 chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Công điện nêu rõ: Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lực lượng công an và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới.

8 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Cũng trong 18.2, trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, một vụ tai nạn liên hoàn 8 xe đã xảy ra khiến nhiều xe hư hỏng nặng, kẹt xe kéo dài nhiều cây số hướng về TP.HCM.

8 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

5 thay đổi về chính sách lương hưu, bảo hiểm xã hội năm 2024

Theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội TP.HCM, năm 2024 sẽ có nhiều thay đổi trong chính sách về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng gia tăng quyền lợi của người thụ hưởng.

Cụ thể, kính mời quý vị theo dõi video chi tiết sau.

5 thay đổi về chính sách lương hưu, bảo hiểm xã hội năm 2024

Giá vàng ngày Thần tài 19.2.2024: Giảm gần nửa triệu mỗi lượng

Tại thị trường trong nước sáng 19.2.2024, vàng tiếp tục giảm giá trong ngày vía Thần tài, bất chấp giá vàng trên thế giới tăng thêm gần 7 USD.

Giá vàng ngày Thần tài 19.2.2024: Giảm gần nửa triệu mỗi lượng

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 20.2.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.