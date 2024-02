Xem nhanh 12h: Đề nghị chùa Ba Vàng không tiếp nhận linh vật lạ | Giá vàng nhẫn tăng kỷ lục

Xem nhanh 12h ngày 18.2 có những tin tức đáng chú ý sau:

Bên trong căn nhà cháy ở TP.HCM khiến 4 người tử vong

Liên quan vụ cháy nhà dân trên địa bàn quận 10 (TP.HCM) rạng sáng 17.2 khiến 4 người tử vong, ước tính ban đầu tổng diện tích cháy tại là hơn 101 mét vuông. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc và hỗ trợ chỗ ở, đồ dùng sinh hoạt cho các nạn nhân thoát nạn vì toàn bộ tài sản gần như đã bị thiêu rụi.

Sau vụ hỏa hoạn, trưa hôm qua (17.2), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên, chia sẻ với thân nhân gia đình các nạn nhân, yêu cầu cơ quan chức năng địa phương sớm điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả.

Vàng nhẫn, vàng nữ trang tăng cao kỷ lục trước ngày Thần Tài

Cập nhật lúc 8 giờ 30 phút sáng 18.2, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 63,65 triệu đồng và bán ra 64,85 triệu đồng, tăng 150.000 đồng so với sáng cùng ngày. Nếu so với trước tết, mỗi lượng vàng nhẫn 4 số 9 của SJC tăng thêm 250.000 đồng.



Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội), vàng nhẫn 4 số 9 được mua vào 64,83 triệu đồng, bán ra 65,93 triệu đồng và đây cũng là mức giá "đỉnh" từ trước đến nay.

Tại DOJI, vàng nhẫn 4 số 9 được niêm yết giá mua vào mức 64,2 triệu đồng, bán ra 65,65 triệu đồng.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng nhẫn 24K (tương đương 4 số 9) là 63,35 triệu đồng và bán ra 64,5 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 76 triệu đồng và bán ra 78,6 triệu đồng. So với đầu tuần, vàng miếng SJC hầu như không thay đổi.

Chênh lệch giá mua bán vàng miếng được SJC kéo lên mức 2,6 triệu đồng một lượng trong khi khoảng cách này ở vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng thêm 100.000 đồng, lên 1,2 triệu đồng. Hiện vàng miếng SJC đang cao hơn vàng nhẫn đến 13,75 triệu đồng.

Mức chênh lệch mua bán vàng nhẫn của nhiều đơn vị khác cũng bị đẩy lên cao hơn trước kỳ nghỉ tết với mức từ 1,1 - 1,4 triệu đồng/lượng tùy loại vàng. Điều này khiến người mua sẽ bị lỗ ngay lập tức dù giá vàng có thể đứng yên hoặc chỉ tăng nhẹ.

Cựu Thủ tướng Thaksin của Thái Lan được trả tự do

Sáng 18.2, cựu Thủ tướng Thái Lan là ông Thaksin Shinawatra đã được trả tự do và rời bệnh viện cảnh sát ở trung tâm Bangkok, chỉ sau 6 tháng kể từ khi ông quay về nước.

Hai hãng tin AFP và Reuters đồng loạt đưa tin kèm hình ảnh cho thấy cựu Thủ tướng Thaksin vào rạng sáng 18.2 đã rời khỏi bệnh viện cảnh sát cùng với con gái Paetongtarn Shinawatra (người cũng đang là Chủ tịch đảng Pheu Thai).

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ngồi cạnh con gái Paetongtarn Shinawatra trong lúc xe chở họ rời bệnh viện cảnh sát hôm 18.2 REUTERS

Vụ bỏ rơi 300 khách ở Phú Quốc: Bị cáo buộc "cố tình lừa đảo"

Trong diễn biến mới liên quan vụ việc Công ty We Love Tour (trụ sở ở Đài Bắc) bỏ rơi gần 300 du khách Đài Loan ở Phú Quốc (Kiên Giang), tại cuộc họp báo chiều 17.2 do Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan tổ chức, ông Trương Vĩnh Thành, Chủ tịch Hiệp hội Đảm bảo chất lượng du lịch Đài Loan, đã tố cáo ông Lâm Đại Quân (hay còn gọi là David Lin, Tổng giám đốc Công ty Du lịch quốc tế Mega, cũng là công ty vận hành We Love Tour) đã không thực hiện mọi lời hứa và tài khoản của ông này hoàn toàn là số 0. Các khoản tiền ngay lập tức đã bị rút ra khi vào tài khoản.

Trong khi đó, ông Lâm Đại Quân vẫn tiếp tục bán các tour du lịch bất chấp vấn đề tài chính. Theo ông Trương Vĩnh Thành, về cơ bản, đó là hành vi "lừa đảo có chủ ý".

