Xem nhanh 12h: Trụ trì chùa Cự Đà dừng tất cả khóa tu | Cận cảnh cá Koi giá bằng cả căn nhà

Bình Dương: Xe container chở hàng bốc cháy ngùn ngụt trên đường phố

Chiếc xe container đang chạy trên đường thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, tài xế được người dân báo kịp thời nên đã nhảy ra khỏi xe thoát thân.

Ngày 18.6, Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa dập tắt vụ cháy đầu xe container trên đường ĐT.743, đoạn qua phường Dĩ An (thành phố Dĩ An) vào chiều cùng ngày.

Người dân Tây Ninh thích thú chụp lại những đám mây ngũ sắc

Những hình ảnh về đám mây nhiều màu sắc, có hình thù đặc biệt được một tài khoản mạng xã hội đăng tải vào chiều 17.6.2023 với dòng trạng thái: “Ảnh mới chụp gần nhà thờ Thanh Điền. Các bạn thấy gì lạ không nè?”.

Những hình ảnh này được cho là chụp bầu trời ở Tây Ninh và đã thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Lâm Đồng: Yêu cầu di dời dân khỏi vùng nguy hiểm sau 2 vụ sập ta luy

Liên quan đến vụ sạt lở ta luy xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng hôm 17.6.2023, đến chiều 18.6, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các ban, ngành, các huyện và 2 thành phố là Đà Lạt và Bảo Lộc khẩn trương thực hiện phòng chống sạt, trượt và đảm bảo an toàn lao động trong thi công các công trình, dự án trên địa bàn.

Vớt được hộp sọ cá voi nặng hơn 100 kg

Một tàu cá của ngư dân xã Hòa Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) trong lúc đánh bắt hải sản đã vớt được hộp sọ của cá voi nặng hơn 100 kg.

Đó là thông tin mà ông Nguyễn Văn Huân, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Lộc (tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết vào ngày 18.6.

Ông Nguyễn Văn Huân thông tin thêm chính quyền cùng với người dân địa phương vừa hoàn tất việc vệ sinh chiếc hộp sọ cá voi, đưa vào tủ kính và bảo quản tại một ngôi đền trên địa bàn xã theo phong tục địa phương.

