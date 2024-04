Xem nhanh 12h: Vì sao cựu chủ tịch Bình Thuận bị bắt | Huy động 200 người chữa cháy núi Cô Tô

Xem nhanh 12h ngày 27.4 có những nội dung chính sau:

Cháy dữ dội trên núi Cô Tô ở An Giang kèm theo tiếng nổ lớn

Tối 26.4, ông Nguyễn Văn Bé Tám, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang thông tin về đám cháy lớn xảy ra ở khu vực núi Cô Tô, thuộc xã Núi Tô. Do lửa lớn, đá nổ, rơi từ trên cao xuống nên đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, các ngành tham gia chữa cháy đã thống nhất rút quân để đảm bảo an toàn cho lực lượng.

Cháy dữ dội trên núi Cô Tô ở An Giang kèm theo tiếng nổ lớn

Theo thông tin từ UBND huyện Tri Tôn (An Giang), vào lúc 5 giờ sáng nay 27.4, lực lượng được huy động để chữa cháy khu vực Kẹt càng Đước (xã Núi Tô) với tổng số khoảng 200 người tham gia chữa cháy.

Diện tích đám cháy ước tính khoảng gần 4 hecta. Hiện vẫn chưa xác định nguyên nhân đám cháy và chưa có thiệt hại về người và tài sản.

Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng chiều trước kỳ nghỉ lễ

Chiều 26.4 (một ngày trước kỳ nghỉ lễ 30.4 kéo dài 5 ngày), nhiều hành khách đã đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sớm để làm thủ tục chuyến đi.

Khác với nhiều dịp lễ khác trong năm, khu vực làm thủ tục của các hãng hàng không đều thông thoáng. Hành khách không cần phải xếp hàng quá lâu để làm thủ tục.

Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng chiều trước kỳ nghỉ lễ

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong cao điểm từ 26.4 đến 1.5 dự kiến phục vụ 4.280 chuyến bay với tổng số hơn 688.700 hành khách.

Vì sao cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương bị bắt?

Liên quan sai phạm tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, ngày 26.4.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt giam, khám xét nơi ở đối với bị can Lê Tiến Phương (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016); bị can Xà Dương Thắng (cựu Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận) và bị can Nguyễn Xuân Phong (Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Thuận). Trong đó, bị can Nguyễn Xuân Phong được cho tại ngoại.

3 bị can này bị Bộ Công an khởi tố do liên quan đến vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự, xảy ra tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư).

Vì sao cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương bị bắt?

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 28.4.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.