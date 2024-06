Xem nhanh 12h: Vợ chồng hành hạ dã man cô gái trẻ | CSGT dẫn đường cho xe chở sản phụ

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 30.6.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt 2 vợ chồng hành hạ dã man cô gái trẻ ở Thủ Đức

Ngày 29.6, nguồn tin PV Thanh Niên xác nhận, Công an thành phố Thủ Đức (tại TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ một cô gái trẻ bị hành hạ dã man tại căn nhà trong hẻm 40 Tam Bình (phường Tam Phú).

Theo nguồn tin, nạn nhân được xác định là cô gái năm nay 22 tuổi (quê Phú Yên), bị 2 vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Vân (35 tuổi) và ông Nguyễn Thanh Đức (41 tuổi, cùng quê Khánh Hòa) hành hạ dã man.

Ngày 29.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Vân và Đức để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

2 chiến sĩ CSGT dẫn đường cho xe chở sản phụ sắp sinh đến bệnh viện

Những giờ qua, mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 2 chiến sĩ CSGT mở còi ưu tiên, dẫn đường cho xe này đến bệnh viện.

Đáng chú ý là trên xe đang chở sản phụ sắp sinh, đang trên đường đến Bệnh viện Từ Dũ (ở quận 1, TP.HCM).

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, cư dân mạng gửi lời chúc phúc gia đình sản phụ, đồng thời bày tỏ cảm mến với tài xế và 2 chiến sĩ CSGT trong clip.

2 CSGT trong clip là đại úy Phùng Đức Thắng và đại úy Nguyễn Thành Công, cán bộ thuộc Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM).

Chính thức khai thác mỏ cát biển cung cấp cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

ĐBSCL đang triển khai thi công một số dự án cao tốc và một số dự án trọng điểm khác với tổng nhu cầu nguồn vật liệu cát đắp khoảng 50 triệu m3.

Mặc dù đã được áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp mỏ vật liệu, các địa phương cũng đã tích cực triển khai và đã xác định được khoảng 37 triệu m3; tuy nhiên, nguồn cát sông và công suất khai thác vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu và tiến độ thi công. Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT phối hợp các bộ ngành liên quan nghiên cứu các giải pháp vật liệu thay thế, trong đó có việc nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường tại các khu vực phù hợp.

Ngày hôm qua, những tàu hút cát đầu tiên vừa chính thức nổ máy hoạt động tại mỏ cát biển rộng gần 100 hecta thuộc vùng biển tỉnh Sóc Trăng để khai thác cát cung cấp cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

