Xem nhanh 12h: Xét xử kín ông Lê Tùng Vân | Người mắc Covid-19 có cần cách ly?

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu đề xuất đường sắt tốc độ cao của Vinspeed

Chiều tối 20.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về các dự án đường sắt trọng điểm. Tại đây, đáng chú ý là đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam trị giá hơn 1,5 triệu tỉ đồng của VinSpeed (công ty con của Tập đoàn Vingroup).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan nghiên cứu các đề xuất của Công ty VinSpeed và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trước đó, theo đề xuất của VinSpeed, công ty này sẽ đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, vốn đầu tư khoảng 1,562 triệu tỉ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỉ USD), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Trong đó, VinSpeed chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312.330 tỉ đồng (khoảng 12,27 tỉ USD). 80% số còn lại (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng), VinSpeed đề xuất vay vốn Nhà nước không tính lãi suất trong vòng 35 năm kể từ ngày giải ngân.

Đề xuất mở đường đi thẳng từ Cộng Hòa vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Nhiều người dân đi vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất những ngày qua bị buộc phải… quay đầu vì không để ý biển báo. Khu vực chân cầu vượt Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa có biển cấm rẽ trái, cấm xe máy đi thẳng, nhưng nhiều người vẫn “nhầm đường”, khiến CSGT phải thường xuyên túc trực nhắc nhở.

Người dân thì than phiền phải đi vòng lên tận mũi tàu Trường Chinh – Cộng Hòa, nơi thường xuyên kẹt xe, mới quay đầu được. Thành phố đang lên phương án để “gỡ nút thắt” này.

Xét xử kín vụ bị cáo Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai về tội loạn luân

Vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai từng gây xôn xao dư luận nay tiếp tục diễn biến mới khi sáng nay 21.5, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên xử kín ông Lê Tùng Vân (93 tuổi) về tội “loạn luân”.

Theo cáo trạng của của Viện KSND tỉnh Long An, trong thời gian từ năm 2014 đến nay, bị cáo Lê Tùng Vân cùng nhiều người khác thường trú tại nhà bà Cao Thị Cúc (63 tuổi, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), rồi tự xưng nơi này là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó là Thiền am bên bờ vũ trụ.

Trước đó, ông Vân từng bị tuyên 5 năm tù về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, hiện được hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe.

