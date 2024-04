Xem nhanh 12h: Xuất hiện kỷ lục nắng nóng | Bí ẩn vụ thi thể khô trên sofa

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 29.4.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ thi thể khô trên sofa: Điện thoại bị tháo sim, ô tô cũng biến mất

Những thông tin xoay quanh vụ một thi thể cô gái được phát hiện đã khô trên ghế sofa trong căn hộ chung cư cao cấp ở thành phố Hà Nội đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo lãnh đạo địa phương, quá trình điều tra vụ việc, lực lượng chức năng phát hiện sim điện thoại bị tháo và xe ô tô của nạn nhân ở bãi đỗ cũng không thấy.

Chạm ngưỡng 44 độ C, Việt Nam ghi nhận kỷ lục về nắng nóng năm 2024

Trong những ngày nghỉ lễ, thời tiết nắng nóng, oi bức, ít nhiều đã ảnh hưởng đến kế hoạch, sức khoẻ của nhiều người.

Chuyên gia khí tượng nhận định, trong 10 năm qua, chưa năm nào mà cả 3 miền cùng nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 như năm nay. Nguyên nhân cả nước nắng nóng trong thời gian qua là do nước ta đang chịu tác động của hiện tượng El Nino. Hiện tượng này làm cho nền nhiệt trung bình của cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Trong ngày 28.4, thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) phá vỡ các kỷ lục về nắng nóng trong năm 2024 khi ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày là 44 độ C. Trong khi một ngày trước đó, tức 27.4, mức nhiệt cao nhất là 43,2 độ C ghi nhận tại Tương Dương (tỉnh Nghệ An).

Châm lửa đốt xe sau khi bị CSGT tạm giữ phương tiện do vi phạm nồng độ cồn

Tối 28.4, sau khi bị CSGT ở Đồng Nai tạm giữ phương tiện do vi phạm nồng độ cồn, nam thanh niên bất ngờ leo lên xe chuyên dụng của CSGT rồi châm lửa đốt xe máy của mình, làm cháy lan ra nhiều xe khác.

Người dân ở khu vực này đã hỗ trợ lực lượng CSGT bằng cách dùng bình chữa cháy, vòi nước dập tắt ngọn lửa sau đó. Tuy nhiên, 4 chiếc xe máy trên xe chuyên dụng của CSGT gần như bị cháy rụi.

Nam thanh niên bị lực lượng CSGT khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

