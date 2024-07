XEM NHANH 20H 4.7: Bảng đấu 'tử thần' ở giải Pickleball Thanh Niên | Vợ đầu độc chồng bằng lá ngón

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 4.7 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Ngày 4.7.2024, sức nóng từ giải Pickleball Thanh Niên 2024 Cúp VINFAST đã bắt đầu được thổi bùng khi các đội bốc thăm xếp lịch thi đấu tại Tòa soạn Báo Thanh Niê n .

Được đánh giá là môn thể thao không yêu cầu cao về năng khiếu, thể lực, sức bền, cùng sự phát triển nhanh bậc nhất thế giới, nên dù mới chỉ du nhập vào Việt Nam, nhưng pickleball đã thu hút rất nhiều người tham gia tập luyện, tạo nên "cơn sốt" ở nhiều đô thị lớn tại Việt Nam.

Sự lôi cuốn của trái bóng nhựa đã được khẳng định khi ngay từ lần đầu tiên tổ chức, giải Pickleball Thanh Niên lần I-2024 Cúp VINFAST đã thu hút đến 380 lượt VĐV đăng ký tham dự giải, tranh tài 7 nội dung. Cụ thể: Có 35 đội tham dự nội dung Đôi Open, 17 đội tranh tài ở nội dung Đôi Siêu cúp, nội dung Đôi Đồng đội có 8 đội và Đôi Trẻ em dưới 13 tuổi có 9 đội tham gia. Ở nội dung newbie dành cho người mới chơi, có 32 Đôi nam, 18 Đôi nam-nữ và 16 Đôi nữ.

Tất cả các trận đấu sẽ đ ược diễn ra tại cụm sân LA PIKO CLB Lan Anh quận 10, TP.HCM) trong 2 ngày 6 và 7.7.2024. Các nội dung Đôi nữ newbie, Đôi nam nữ newbie, Đôi open, Siêu cúp sẽ diễn ra trong ngày 6.7, trong khi các nội dung Đồng đội, Đôi nam newbie và Trẻ em thi đấu trong ngày 7.7.

Nữ lao công dùng tấm kính chặn cửa thang máy gây cảnh tượng hú vía: Quy tắc an toàn cần biết

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nữ lao công dùng tấm kính trong suốt để giữ cửa thang máy với mong muốn tiện cho việc lau dọn và chuyển đồ. Sau đó, cửa thang đóng lại khiến tấm kính bị nghiêng. Người phụ nữ vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục chỉnh lại tấm kính ngay ngắn.

Ngay lập tức, cửa thang máy đóng lại, di chuyển lên phía trên và mắc kẹt vào tấm sắt khung kính. Phần đá ốp ngoài cửa thang máy rơi xuống, may mắn nữ lao công đã né được, không bị các mảnh vỡ trúng người. Thang máy đã bị hư hỏng nặng. Vụ việc được xác định diễn ra vào ngày 28.6.

Qua clip, một số người đưa ra lời khuyên rằng người được giao trách nhiệm vệ sinh và quản lý thang máy cần được đơn vị cung cấp đào tạo, hướng dẫn về việc sử dụng, cứu hộ cơ bản.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Tiến, chuyên gia kỹ thuật Viện Kỹ thuật Ứng dụng thang máy Vilea cho biết việc giữ của thang máy bằng cơ thể hoặc đồ vật đều có thể gây nguy hiểm.

Theo thiết kế đảm bảo an toàn, mọi thang máy đều được trang bị thiết bị cảm ứng quang học nhận biết vật cản hoặc thanh an toàn cơ học, cửa thang máy tự động mở ra khi phát hiện có vật cản. Tuy nhiên trong thực tế, hệ thống mành hồng ngoại này có thể không nhận biết được các vật liệu trong suốt (tia hồng ngoại xuyên qua), có các "điểm chết" hoặc thanh an toàn cơ học bị hư hỏng.

Ngoài ra, quá trình sử dụng có thể khiến các bộ phận này nhận tín hiệu không chính xác, không tinh nhạy dẫn đến nguy hiểm cho con người. Việc giữ cửa thang máy quá lâu nếu không gây ra tai nạn cũng khiến hệ thống cảm biến bị "nhờn". Nghiêm trọng sẽ khiến cả hệ điều khiến của thang máy bị "đơ", không chính xác.

