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    Xem nhanh 20h ngày 10.11: Học sinh vượt sông Gianh giữa dòng lũ | Nvidia từ 3 người thành đế chế 5.000 tỉ USD

    Xem nhanh 20h ngày 10.11: Học sinh vượt sông Gianh giữa dòng lũ | Nvidia từ 3 người thành đế chế 5.000 tỉ USD

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    'Xem nhanh 20h' ngày 10.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Thót tim cảnh học sinh đi thuyền qua sông Gianh giữa dòng nước lũ dâng cao; Từ công ty 3 người đến đế chế 5.000 tỉ USD: Nvidia của CEO Jensen Huang đã làm thế nào?;...

    Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

    Thót tim cảnh học sinh đi thuyền qua sông Gianh giữa dòng nước lũ dâng cao

    Ngày 10.11, ông Phan Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Tuyên Phú, cho biết do nước sông Gianh dâng cao, dòng chảy xiết, cầu phao tại thôn Đồng Phú đã được tháo dỡ từ chiều 9.11 để đảm bảo an toàn.

    Theo ông Phương, thời điểm nước lũ đổ về, một số học sinh đã đến trường từ buổi sáng khi cầu phao vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đến chiều, cầu phao phải tháo để tránh nguy cơ bị lũ cuốn trôi, khiến việc trở về nhà của các em gặp khó khăn.

    Xem nhanh 20h ngày 10.11: Học sinh vượt sông Gianh giữa dòng lũ | Nvidia từ 3 người thành đế chế 5.000 tỉ USD

    Hình ảnh tại khu vực cho thấy, giữa dòng nước lũ đục ngầu, chảy xiết, một chiếc thuyền chở nhiều người, trong đó có học sinh, di chuyển qua sông. Một số em được người dân hỗ trợ đưa qua sông, những trường hợp chưa thể trở về nhà đã xin ở lại nhà người quen để đảm bảo an toàn.

    Ngay sau đó, chính quyền xã Tuyên Phú huy động công an, quân sự, lực lượng an ninh cơ sở và thôn đội phối hợp người dân hỗ trợ kéo cầu phao vào vị trí an toàn, đồng thời tổ chức hướng dẫn, kiểm soát việc đi lại tại khu vực.

    Từ công ty 3 người đến đế chế 5.000 tỉ USD: Nvidia của CEO Jensen Huang đã làm thế nào?

    Từ một công ty khởi nghiệp chỉ có 3 nhà sáng lập vào năm 1993, Nvidia đã vươn lên thành tập đoàn công nghệ đầu tiên trên thế giới chạm mốc vốn hóa 5.000 tỉ USD. Đằng sau bước phát triển này là hàng loạt quyết định công nghệ mang tính bước ngoặt.

    Từ công ty 3 người đến đế chế 5.000 tỉ USD: Nvidia của CEO Jensen Huang đã làm thế nào?

    Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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