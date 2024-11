Xem nhanh 20h ngày 10.11: Những 'ngôi sao' lụi tàn vì dính líu ma túy | Biển Đông sắp đón bão đôi

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 10.11 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây bị công an điều tra nghi liên quan ma túy

Ngày 10.11, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ ca sĩ Chi Dân cùng một số người khác nghi liên quan đến ma túy.

Chi Dân bị lực lượng chức năng Q.Tân Bình kiểm tra, phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy nên đưa về trụ sở để làm việc. Cùng bị kiểm tra, phát hiện như nam ca sĩ còn có một số người khác. Vụ việc đang được Công an Q.Tân Bình mở rộng điều tra, chưa cung cấp thông tin, kết quả xử lý.

XEM NHANH 20H 10/11: Những 'ngôi sao' lụi tàn vì dính líu ma túy | Biển Đông sắp đón bão đôi

Tối 9.11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ca sĩ Chi Dân cùng chiếc que kiểm tra ma túy.

Cũng trong ngày 10.11, nguồn tin Thanh Niên xác nhận, người mẫu Andrea Aybar (29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha, tên Việt là An Tây hay Nguyễn Thị An) bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM điều tra liên quan ma túy.

Hôm 9.11, Công an TP.HCM kiểm tra căn hộ chung cư trên địa bàn P.An Khánh (TP.Thủ Đức), phát hiện Andrea Aybar cùng một số người nghi vấn có liên quan ma túy nên đưa về trụ sở làm việc.

Hiện tượng bão đôi và nguyên nhân bão số 7 giảm 9 cấp khi đổ bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng 13 giờ chiều nay 10.11, bão số 7 (bão Yinxing) ở vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 113,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía bắc đông bắc. Bão mạnh cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng tây nam, tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Bản đồ đường đi của 2 cơn bão số 7 và số 8 ẢNH: NCHMF

Từ nay đến ngày 12.11, bão số 7 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là vùng thấp (giảm 9 cấp) trước khi đổ bộ vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Nam - Bình Định.

Lý giải về việc bão số 7 giảm cấp nhanh, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do từ đêm 9.11 đến nay bão số 7 di chuyển vào khu vực có điều kiện môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của bão nên bão đã suy yếu.

