Xem nhanh 20h ngày 11.1: Giữa trưa, TP.HCM vẫn mịt mù | Tiểu thương loay hoay khai thuế, sổ sách kế toán

TP.HCM giữa trưa vẫn mịt mù, người dân thấy khó thở khi ra đường

Ngày 11.1, bầu trời TP.HCM từ sáng đến chiều được bao phủ bởi lớp màng bụi mịn, mù mịt như phủ sương, các tòa nhà cao tầng khuất dạng trong lớp không khí đục ngầu ô nhiễm. Kể cả giữa trưa, thời điểm nắng to nhất, không khí vẫn mịt mù như thế này.

Ghi nhận trên nhiều tuyến đường và khu vực đông phương tiện qua lại ở phía đông TP.HCM, lớp bụi mịn lơ lửng khiến tầm nhìn bị hạn chế, cảm giác ngột ngạt bao trùm không gian đô thị. Một số người lao động làm việc ngoài trời cho biết họ phải di chuyển liên tục trong điều kiện không khí mù mịt, khiến tinh thần dễ mệt mỏi hơn thường ngày.

Tách tài khoản, mua máy xuất hóa đơn: Tiểu thương chợ truyền thống học thích nghi thuế mới

Việc chính thức bỏ thuế khoán từ ngày 1.1.2026 và chuyển sang quản lý thuế theo doanh thu thực tế đang khiến nhiều hộ kinh doanh lúng túng, đặc biệt là tiểu thương tại các chợ truyền thống. Trong khi một số người chủ động mở tài khoản ngân hàng riêng, mua máy tính tiền để thích nghi, không ít người vẫn loay hoay, thậm chí hoang mang vì chưa biết bắt đầu từ đâu.

Ghi nhận tại một số chợ truyền thống ở TP.HCM, sức mua những ngày đầu năm không có nhiều thay đổi.

