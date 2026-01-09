Highlands Coffee bác thông tin dùng thịt heo Đồ hộp Hạ Long

Highlands Coffee thông tin, trong vài ngày tới, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi sang các nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và chất lượng, doanh nghiệp sẽ phục vụ trở lại các sản phẩm liên quan. "Chúng tôi rất lấy làm tiếc về những bất tiện có thể phát sinh, song cho rằng đây là quyết định cần thiết vì lợi ích và sự an toàn của người tiêu dùng", đại diện Highlands Coffee chia sẻ.

Tối 8.1, thời tiết TP.HCM bất ngờ chuyển lạnh rõ rệt sau những ngày xuất hiện những cơn mưa trái mùa. Nền nhiệt giảm sâu so với những ngày trước đó, mang lại cảm giác se lạnh hiếm thấy giữa đô thị vốn quen thuộc với thời tiết nắng nóng quanh năm.

Xem nhanh 20h ngày 9.1: Highlands bác thông tin dùng thịt heo Đồ hộp Hạ Long | TP.HCM se lạnh nhưng không bất thường

Sự thay đổi này nhanh chóng tạo nên không khí dễ chịu trên nhiều tuyến phố. Khi cái nóng thường nhật tạm lùi lại, người dân thoải mái hơn khi ra đường, vui chơi, dạo phố hay làm việc ngoài trời, đặc biệt là vào chiều tối.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hào hứng với đợt lạnh đột ngột này. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày, đêm khiến nhiều người chưa kịp thích nghi, đặc biệt là người làm việc khuya, người lớn tuổi hoặc có sức đề kháng yếu.

Đến sáng 9.1, trời lạnh sâu so với những ngày trước. Nhiều người dân TP.HCM và các địa phương ở Nam bộ thích thú chia sẻ thông tin với bạn bè và trên mạng xã hội về mức nhiệt độ thấp kỷ lục hiển thị trên màn hình điện thoại của mình.

