Xem nhanh 20h ngày 6.1: Hé lộ về nhà tù nơi ông Maduro bị giam | Tranh cãi chuyện đặt nước Starbucks miễn phí
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 6.1: Hé lộ về nhà tù nơi ông Maduro bị giam | Tranh cãi chuyện đặt nước Starbucks miễn phí

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
06/01/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 6.1 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Tranh cãi việc đặt hàng chục ly nước giá 0 đồng khi Starbucks Việt Nam gặp sự cố; 'Kinh khủng, tồi tàn': cựu công tố viên nói về nhà tù nơi ông Maduro bị giam giữ;...

Tranh cãi việc đặt hàng chục ly nước giá 0 đồng khi Starbucks Việt Nam gặp sự cố

Sự cố lỗi kỹ thuật khiến đồ uống Starbucks Việt Nam hiển thị giá 0 đồng trên ứng dụng sáng 6.1 đã làm đơn hàng tăng đột biến, nhiều cửa hàng quá tải và buộc phải tạm ngưng nhận đơn online tại Hà Nội và TP.HCM.

Ghi nhận tại TP.HCM, hàng trăm tài xế công nghệ tập trung trước cửa hàng Starbucks Coffee New World trong bối cảnh hệ thống đặt món online liên tục gặp lỗi, nhiều đơn hàng bị hủy, ảnh hưởng đến tỷ lệ nhận đơn và thời gian làm việc của shipper.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều cửa hàng Starbucks tại 2 thành phố lớn này đã phải tạm ngưng nhận đơn online. Trên các ứng dụng giao hàng, nhiều điểm bán lần lượt chuyển sang trạng thái “đóng cửa” để xử lý tình huống phát sinh.

Tranh cãi việc đặt hàng chục ly nước giá 0 đồng khi Starbucks Việt Nam gặp sự cố

Trên các nền tảng mạng xã hội, sự việc này cũng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều bài đăng phản ánh tình trạng người dùng tranh thủ lỗi hệ thống để đặt mỗi đơn hàng với số lượng lớn đồ uống. Một số ý kiến cho rằng các cửa hàng rơi vào cảnh quá tải, trong khi nhân viên giao hàng phải chờ đợi kéo dài nhưng không thể chủ động hủy đơn do đơn đã được hệ thống ghi nhận. Dù lỗi set giá 0 đồng không phải của người dùng nhưng nhiều ý kiến trên MXH cho rằng việc đặt hàng chục ly nước miễn phí khiến nhân viên giao hàng chờ đợi mòn mỏi cho 1 cuốc xe như vậy là quá đáng.

