Xem nhanh 20h ngày 4.1: Venezuela có lãnh đạo mới - là người yêu cầu Mỹ thả ông Maduro

Tòa án Tối cao Venezuela ra lệnh bà Rodriguez tạm thời thay ông Maduro làm tổng thống

Tòa án Tối cao Venezuela tối 3.1 (giờ địa phương) kết luận rằng Tổng thống Nicolas Maduro trên thực tế tạm thời không thể thực thi chức trách của mình, do đó, phán quyết rằng Phó tổng thống Delcy Rodriguez "sẽ đảm nhận và thực thi, trên cương vị tạm quyền, tất cả các nhiệm vụ, quyền hạn và chức trách vốn có của chức vụ tổng thống... nhằm đảm bảo tính liên tục trong quản lý nhà nước và việc phòng thủ toàn diện của quốc gia", theo Reuters.

Phán quyết được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tấn công Venezuela vào rạng sáng 3.1 và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng đệ nhất phu nhân Cilia Flores.

Các thẩm phán không tuyên bố ông Maduro vắng mặt vĩnh viễn khỏi chức vụ, là phán quyết sẽ dẫn đến việc bắt buộc phải tổ chức bầu cử trong vòng 30 ngày.

Trước đó, bà Rodriguez đã xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia cùng các quan chức cấp cao Venezuela, lên án vụ tấn công và bắt giữ do Mỹ thực hiện. Phó tổng thống yêu cầu Mỹ lập tức trả tự do cho ông Maduro và phu nhân, đồng thời nhấn mạnh Caracas "sẽ không bao giờ quay trở lại làm nô lệ". Tuy nhiên, bà Rodriguez cho biết vẫn sẽ để ngỏ khả năng đối thoại với chính quyền ông Trump, nhưng yêu cầu một mối quan hệ "tôn trọng lẫn nhau".

CSGT xác minh xe máy biển số 567.89 chở 3, buông 2 tay trên cầu Ba Son

Ngày 4.1, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đang xác minh vụ việc, mời người liên quan đến xử lý liên quan clip xe máy mang biển số 60C1 - 567.89 chở 3, buông 2 tay khi lưu thông trên cầu Ba Son.

Theo đó, đoạn clip xe máy mang biển số 60C1 - 567.89 lưu thông trên cầu Ba Son (TP.HCM) với nhiều hành vi nguy hiểm, thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận.

Theo hình ảnh trong clip, chiếc xe máy chở 3 người, trong đó có 2 cô gái ngồi phía sau. Khi xe lên đến đoạn xuống dốc cầu Ba Son, hai người ngồi phía sau bất ngờ dang 2 tay sang 2 bên. Ngay sau đó, người điều khiển xe cũng buông 2 tay, thực hiện động tác tương tự trong lúc xe vẫn đang lưu thông.

Toàn bộ sự việc diễn ra trên cầu Ba Son - cây cầu nằm ngay trung tâm TP.HCM. Hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, không chỉ đối với những người trên xe mà còn có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện khác đang lưu thông cùng chiều.

Đoạn clip được người đi đường chạy song song ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi xuất hiện, đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi coi thường an toàn giao thông, cần được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.

