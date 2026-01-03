Xem nhanh 20h ngày 3.1: Ông Trump xác nhận Mỹ tấn công Venezuela, nói đã bắt ông Maduro và phu nhân

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vì sao người dùng, fanpage Facebook đồng loạt gỡ ảnh đại diện?

Sáng 3.1.2026 có lẽ nhiều người dùng Facebook thấy những ảnh đại diện như thế này xuất hiện nhan nhản từ người dùng cá nhân đến cả các fanpage lớn.

Một số người dùng và quản trị viên fanpage giải thích rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh để tấn công, báo cáo giả mạo hoặc chiếm quyền kiểm soát trang. Thực tế, giữa tháng 12.2025 cũng từng xảy ra một tình trạng tương tự khi nhiều fanpage và người dùng cùng lúc xóa avatar. Khi đó, cộng đồng lan truyền thông tin cho rằng Facebook gặp lỗi lớn trong cơ chế xử lý báo cáo: chỉ cần hai fanpage sử dụng ảnh đại diện giống nhau, một bên có thể bị report mạo danh và dẫn tới bay page trong thời gian ngắn.

Ông Trump xác nhận Mỹ tấn công Venezuela, nói đã bắt Tổng thống Maduro và phu nhân

Theo Reuters ngày 3.1 dẫn tuyên bố của ông Trump, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi lãnh thổ Venezuela.

"Mỹ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước", ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

"Chiến dịch này được thực hiện phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau. Sẽ có một cuộc họp báo hôm nay lúc 11 giờ sáng tại Mar-a-Lago", ông Trump cho hay thêm.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ bắt giữ, một quan chức Mỹ cho biết ngày 3.1.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.