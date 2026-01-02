Xem nhanh 20h ngày 2.1: Hàng loạt ô tô đỗ vỉa hè chung cư bị phạt nguội | Ngày mai nhiệt độ TP.HCM 19 độ C

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Ngày mai, nhiệt độ TP.HCM có thể giảm còn 19 độ C

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Đợt không khí lạnh đang được tăng cường xuống khu vực Bắc bộ, Trung bộ và khuếch tán xuống các tỉnh Nam bộ khiến nền nhiệt khu vực hạ thấp. Thời tiết trên toàn khu vực mây thay đổi, ngày nắng, không mưa, sáng sớm trời se lạnh với mức nhiệt độ phổ biến 20 - 21 độ C.



Thời tiết TP.HCM tiếp tục se lạnh, mức nhiệt độ thấp nhất một số nơi là 19 độ C ẢNH: CHÍ NHÂN

Thời tiết TP.HCM trong 2 ngày cuối tuần (ngày 3 - 4.1) nhiệt độ tiếp tục giảm nhẹ, thấp nhất phổ biến từ 20 - 21 độ C, riêng khu vực phía đông bắc thành phố gồm các xã phường như: Bà Điểm, Thái Mỹ, Củ Chi, Nhuận Đức, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Lái Thiêu, Bình Hoà, Tân Uyên… nhiệt độ thấp nhất khoảng chỉ 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 31 độ C.

Đà Lạt tiếp tục là nơi có nhiệt độ thấp nhất khu vực với mức nhiệt thấp nhất chỉ 8 độ C và cao nhất 25 độ C. Còn các điểm du lịch biển như Nha Trang, Phan Thiết, Côn Đảo, Phú Quốc... phổ biến từ 24 - 30 độ C.

Hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè chung cư, trong hẻm bị CSGT TP.HCM phạt nguội

Mới đây, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa công bố danh sách ô tô dừng, đỗ sai quy định bị phạt nguội.

Theo danh sách này, nhiều xe ô tô đỗ trên vỉa hè trước chung cư Richmond, Thủy Lợi trên đường Nguyễn Xí (phường Bình Thạnh). CSGT Hàng Xanh đã thường xuyên ghi hình, xử phạt cả ban ngày lẫn ban đêm tại khu vực này nhưng theo ghi nhận, vỉa hè trước 2 chung cư này thường xuyên có ô tô đậu kín.

Xe ô tô thường xuyên đỗ kín vỉa hè trước chung cư trên đường Nguyễn Xí ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáng chú ý, ở giữa 2 chung cư là trụ sở Công an phường Bình Thạnh nhưng nhiều người vẫn bất chấp vi phạm.

CSGT Hàng Xanh cũng ghi nhận nhiều xe ô tô đỗ trên vỉa hè trái quy định trên đường Nguyễn Oanh (phường Gò Vấp); đường Phạm Văn Đồng, Phạm Ngũ Lão (phường Hạnh Thông); đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội)...

Theo danh sách, CSGT đã phạt nguội hàng loạt trường hợp đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, đỗ xe không sát theo lề đường phía bên phải theo chiều đi ở khu dân cư Cityland (phường Hạnh Thông), đường Nguyễn Văn Đậu, đường số 20, đường Phan Chu Trinh, Bạch Đằng, Lê Quang Định.

