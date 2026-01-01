Xem nhanh 20h ngày 1.1: Bài toán cho bóng đá Việt Nam năm 2026 | K+ bị yêu cầu giải trình vì dừng dịch vụ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu K+ giải trình việc ngừng dịch vụ từ 2026

Theo thông báo từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia ngày 31.12.2025, thời gian qua, cơ quan này đã ghi nhận việc Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ kể từ ngày 1.1.2026. Đây là một quyết định tác động trực tiếp đến rất nhiều người tiêu dùng đang sử dụng dịch vụ này.

Do vậy, ngày 29.12, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã có văn bản đề nghị công ty giải trình về việc dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ nêu trên. Đồng thời, công ty cần thực hiện đầy đủ, chính xác, bảo đảm tính minh bạch, thuận tiện trong quá trình cung cấp thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng khi thực hiện việc hoàn tiền. Song song đó, công ty cần bảo đảm thực hiện đầy đủ, chính xác trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ không đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết theo quy định tại Điều 36 luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Trên cơ sở yêu cầu đó, hiện công ty đang trong quá trình hoàn thiện thông tin, phục vụ cho việc báo cáo, giải trình. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng hướng dẫn người tiêu dùng lưu ý thực hiện việc hoàn tiền. Cụ thể, thuê bao là người tiêu dùng đã trả phí và còn hạn sử dụng dịch vụ sau ngày 31.12.2025. Người tiêu dùng truy cập trực tiếp vào website: https://hoantien.kplus.vn và thực hiện theo hướng dẫn trên website để thực hiện yêu cầu hoàn tiền. Trường hợp có vấn đề phát sinh, người tiêu dùng có thể liên hệ công ty qua Hotline: 1900 1592 hoặc đến trực tiếp địa chỉ: Phòng 03/26/27 Văn phòng CEO Suite, tầng 29, tòa nhà Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Riêng đối với cá nhân thực hiện giao dịch với các đối tác phân phối các kênh truyền hình mang biểu tượng K+ thì đề nghị liên hệ với các đối tác phân phối để thực hiện yêu cầu hoàn tiền. Trường hợp phát sinh các thiệt hại liên quan đến tiêu dùng dịch vụ nêu trên, người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.

Bóng đá Việt Nam năm 2026 chờ đợi điều gì sau cú hích 2025

Năm 2025 được xem là một năm thành công của bóng đá Việt Nam khi các đội tuyển quốc gia đồng loạt tạo dấu ấn ở đấu trường khu vực. Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 (tên gọi cũ là AFF Cup). Ở cấp độ trẻ, đội tuyển U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á, trong khi U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Namcũng giành HCB và đội tuyển futsal nữ lần đầu giành HCV SEA Games.

Việc chuyển ASEAN Cup sang tổ chức vào mùa hè được xem là phù hợp với thực tế mới của bóng đá khu vực, khi ngày càng nhiều cầu thủ Đông Nam Á thi đấu ở nước ngoài. Thời điểm này giúp các đội tuyển, trong đó có đội tuyển Việt Nam, có điều kiện triệu tập lực lượng tốt nhất, qua đó nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của giải đấu.

