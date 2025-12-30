Xem nhanh 20h ngày 30.12: Đường về miền Tây lại bị rải đinh | Phẫu thuật thẩm mỹ trốn truy nã 25 năm

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Rải đinh trên đường về miền Tây

Ngày 29.12, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Đoàn Thanh niên phường Tân Tạo cùng Công ty IDICO hút đinh trên đường Lê Đức Anh, đoạn từ giao lộ tỉnh lộ 10 đến cầu Bình Điền. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên khi lực lượng nhận thấy nạn rải đinh tái diễn những ngày cận tết.

Rải đinh trên đường về miền Tây: Cán phải là té liền

Đáng chú ý, những vật sắc nhọn bị rải trên mặt đường Lê Đức Anh mà nhóm ghi nhận được trong khoảng 1 giờ chạy xe không phải là những chiếc đinh thông thường. Qua quá trình hút đinh, lực lượng chức năng thu gom được nhiều mảnh kim loại nhỏ, sắc lẹm, được cắt đều, có cạnh bén và hình dạng bất thường, trong đó có những mảnh giống hình thoi với 4 góc nhọn.

Các mảnh kim loại này nằm lẫn trong lớp bụi đường, khó nhận biết bằng mắt thường, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi mặt đường ẩm ướt. Ông Lâm Trọng Thật, Công ty IDICO - người có kinh nghiệm nhiều năm hút vật sắc nhọn trên đoạn đường này cho biết, khi bánh xe cán phải những miếng kim loại sắc như dao này sẽ không làm xì hơi bánh xe từ từ mà dễ đâm xuyên, gây sàng bánh, mất lái đột ngột, khiến người điều khiển xe máy có thể ngã ngay tại chỗ.

Chính sự nhỏ, sắc và được cắt có chủ ý của những vật này khiến mức độ nguy hiểm tăng cao, tiềm ẩn rủi ro tai nạn nghiêm trọng cho người đi đường.

Nữ bị can phẫu thuật thẩm mỹ, đổi tên, trốn truy nã gần 25 năm

Ngày 30.12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet (Lào) bắt giữ thành công 1 bị can trốn truy nã gần 25 năm.

Căn cứ theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) ngày 28.1.2001 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và quyết định truy nã của Công an TP.HCM ngày 27.4.2005 về hành vi giết người, ngày 29.12, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet bắt giữ bị can Nguyễn Thị Bé (57 tuổi, quê quán tại Hà Tĩnh, thường trú tại tỉnh Nam Định cũ).

Xem nhanh 20h ngày 30.12: Đường về miền Tây lại bị rải đinh | Phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã 25 năm

Trước đó, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định bị can Nguyễn Thị Bé trốn truy nã tại Lào và thay đổi họ tên, thông tin thành "Hồ Thị Hương Liên, 53 tuổi, trú tại TP.Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet, Lào" và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân.

Trong thời gian trốn truy nã, bị can Bé đã tạo vỏ bọc là một doanh nhân, có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, ngoài ra bị can còn làm phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt và chọn sống khu vực xa dân cư để tránh sự phát hiện.

Công an tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet đã phối hợp chặt chẽ, xác định rõ được nhân thân lai lịch của tên giả là "Hồ Thị Hương Liên" và củng cố các tài liệu, bắt giữ bị can Bé tại Lào.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.