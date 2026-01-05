Xem nhanh 20h ngày 5.1: Triều cường ngày đầu năm ở TP.HCM | Quảng cáo phải được tắt chỉ với một lần chạm

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Triều cường ngày đầu năm ở TP.HCM, người dân lo ngập và sạt lở

Ngày đầu năm 2026, mực nước triều cường đã bắt đầu dâng tại TP.HCM. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, chiều và tối ngày 4.1, một số tuyến đường và khu dân cư thấp trũng trên địa bàn thành phố đã xuất hiện tình trạng nước lên theo thủy triều, dù mức ngập chưa cao.

Tại đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM), khoảng 17 giờ, nước bắt đầu dâng. Đến 18 giờ, mực nước lên cao hơn rồi chững lại. Ngay từ đầu năm 2026, đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM) đã xuất hiện tình trạng nước lên theo thủy triều, dù mức ngập chưa cao ẢNH: VÕ HIẾU Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khuya cùng ngày, nước tiếp tục có xu hướng nhích lên theo chu kỳ triều cường.

Tạm biệt 'Skip Ads giả': Quảng cáo phải được tắt chỉ với một lần tương tác

Điều 17 của Nghị định quy định tính năng, biểu tượng để tắt quảng cáo phải bảo đảm việc quảng cáo được tắt chỉ với một lần tương tác; không có biểu tượng tắt quảng cáo giả hoặc biểu tượng tắt quảng cáo khó phân biệt, khó xác định.

Không có thời gian chờ tắt quảng cáo đối với quảng cáo dưới dạng hình ảnh tĩnh; thời gian chờ tắt quảng cáo tối đa là 5 giây đối với quảng cáo dưới dạng chuỗi hình ảnh chuyển động, video.