Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 12h: Dọa đánh du khách ở biển Nha Trang | Không khí lạnh tiếp tục tăng cường
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Dọa đánh du khách ở biển Nha Trang | Không khí lạnh tiếp tục tăng cường

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
05/01/2026 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 5.1.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 5.1.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Xét xử vụ án 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm vì nhận hối lộ

Ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhận hối lộ.

Xét xử vụ án 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm vì nhận hối lộ

Xác minh clip dọa đánh du khách nước ngoài ở bãi biển Nha Trang

Công an phường Nha Trang (Khánh Hòa) đang xác minh clip ghi cảnh nhóm người mặc đồng phục áo xanh cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách nước ngoài tại công viên bãi biển, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Nha Trang.

Xác minh clip dọa đánh du khách nước ngoài ở bãi biển Nha Trang

Người dân TP.HCM 'nôn nao' đón tết, rủ nhau check-in vườn hoa tết cạnh ga Ba Son

Giữa trung tâm TP.HCM, vườn hoa tết cạnh ga Ba Son rực rỡ sắc xuân, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh trong những ngày đầu năm 2026.

Người dân TP.HCM ‘nôn nao’ đón tết, rủ nhau check-in vườn hoa tết cạnh ga Ba Son

Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, vùng núi cao miền Bắc rét 5 độ C

Miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh hơn gây ra thời tiết rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao đề phòng có băng giá.

Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, vùng núi cao miền Bắc rét 5 độ C

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 6.1.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 12h: Tạo dáng phản cảm trước chùa Linh Ứng | Căng thẳng Mỹ - Venezuela leo thang

Xem nhanh 12h: Tạo dáng phản cảm trước chùa Linh Ứng | Căng thẳng Mỹ - Venezuela leo thang

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 4.1.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh 12h bản tin xem nhanh 12h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay đe dọa du khách biển Nha Trang Không khí lạnh Venezuela Lào Cai nhận hối lộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận