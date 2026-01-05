Xem nhanh 12h: Dọa đánh du khách ở biển Nha Trang | Không khí lạnh tiếp tục tăng cường

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 5.1.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Xét xử vụ án 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm vì nhận hối lộ

Ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhận hối lộ.

Xác minh clip dọa đánh du khách nước ngoài ở bãi biển Nha Trang

Công an phường Nha Trang (Khánh Hòa) đang xác minh clip ghi cảnh nhóm người mặc đồng phục áo xanh cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách nước ngoài tại công viên bãi biển, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Nha Trang.

Người dân TP.HCM 'nôn nao' đón tết, rủ nhau check-in vườn hoa tết cạnh ga Ba Son

Giữa trung tâm TP.HCM, vườn hoa tết cạnh ga Ba Son rực rỡ sắc xuân, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh trong những ngày đầu năm 2026.

Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, vùng núi cao miền Bắc rét 5 độ C

Miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh hơn gây ra thời tiết rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao đề phòng có băng giá.

