Xem nhanh 12h: Tạo dáng phản cảm trước chùa Linh Ứng | Căng thẳng Mỹ - Venezuela leo thang

Tại Đà Nẵng, một đoạn video clip ghi lại cảnh một người phụ nữ thực hiện các động tác yoga ngay trước cổng chùa Linh Ứng đã gây tranh cãi và khiến dư luận bức xúc. Trong clip, người này mặc trang phục bó sát, tạo dáng và thực hiện nhiều động tác ngay tại khu vực tâm linh, trong khi hai người khác đứng bên cạnh quay phim, chụp ảnh trước sự chú ý của nhiều du khách có mặt tại đây.

Trong không khí trang nghiêm tại sân bay Cần Thơ ngày 3.1, Báo Thanh Niên phối hợp với Trung đoàn Không quân 917 cùng các nhà tài trợ đã tổ chức lễ đặt bia ghi tên 18 liệt sĩ trong công trình Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Trung đoàn Không quân 917. Công trình mang ý nghĩa tri ân những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong số những câu chuyện lay động tại cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi”, hành trình của cụ bà Nguyễn Thị Hường - người phụ nữ hơn 70 tuổi, cả đời lam lũ - đã để lại nhiều xúc cảm đặc biệt. Đến với cuộc thi chỉ bằng một lá thư cảm ơn gửi về tòa soạn, bà không nghĩ mình đang dự thi. Thế nhưng, chính sự chân thành, mộc mạc ấy đã giúp bà nhận giải Nhì chung cuộc, như một sự ghi nhận cho tình cảm bền bỉ mà bà dành cho Báo Thanh Niên suốt nhiều năm qua, nơi những con chữ từng trở thành điểm tựa để bà vượt qua những biến cố lớn nhất của cuộc đời.

Sáng 4.1, căng thẳng Mỹ – Venezuela tiếp tục leo thang khi CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị bắt giữ và đưa đến New York trong một chiến dịch quân sự gây chấn động. Hình ảnh cho thấy ông Maduro bị còng tay và được đặc vụ liên bang áp giải, trước khi được đưa đến Trung tâm giam giữ tại Manhattan theo kế hoạch.

