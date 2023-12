Xem nhanh 20h ngày 11.12: Giả công an cướp tiệm game bắn cá | Hà Nội vẫn chìm trong bụi mù dày đặc

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 11.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Khởi tố 2 người giả công an nổ súng cướp trong tiệm game bắn cá

Ngày 11.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thanh Quang (27 tuổi) và Nguyễn Phạm Văn Tài (24 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 7.12, Công an xã Xuân Hiệp (H.Trà Ôn) nhận được tin báo của người dân về việc bị 2 người đi xe máy BS 64D1 - 470.42 đến tiệm game bắn cá trên địa bàn, tự xưng là công an đi kiểm tra.

Đáng chú ý, 2 người này nổ súng và yêu cầu những người trong tiệm game mang tất cả tài sản để ra phía trước rồi cả 2 gom hết lấy đi. Ngoài ra, 2 người này còn bắt một người đàn ông trong tiệm game làm "con tin" chở đi.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Hiệp huy động lực lượng xác minh, triển khai truy bắt. Khi phát hiện có công an đang truy tìm, 2 công an "dỏm" thả "con tin" xuống xe rồi tăng ga bỏ chạy.

Sương mù hòa cùng không khí bụi: Người Hà Nội lo 'ra đường là ốm'

Những ngày này, khẩu trang đã trở thành vật dụng không thể thiếu khi người dân Hà Nội ra đường. Đây cũng là lớp bảo vệ duy nhất của những người dân đi xe máy, đi bộ hoặc di chuyển bằng các phương tiện thô sơ trước tình trạng ô nhiễm không khí như hiện nay.

Trong các khung giờ cao điểm, khi tham gia giao thông, có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường, những đám mây bụi bao phủ cả thành phố. Hiện tượng này được các nhà khoa học cảnh báo cực kỳ nguy hiểm, nguy hại tới sức khỏe.

Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội diễn ra từ cuối tháng 11 đến nay và chưa có chiều hướng dừng lại.

Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội diễn ra từ cuối tháng 11 đến nay và chưa có chiều hướng dừng lại

"Mình cũng có con nhỏ, thời gian gần đây bạn ấy bị viêm mũi, viêm họng tái đi tái lại nhiều lần. Thứ nhất là do thời tiết lạnh, thứ hai là do khói bụi nhiều. Ban ngày bạn ấy đi học, bạn ấy không ra đường nhiều đâu nhưng mỗi mỗi lần ra đường, mình cũng rất sợ về bạn ấy sẽ bị tái đi tái lại việc bị viêm đường hô hấp", chị Nguyễn Khánh Huyền (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) chia sẻ.



Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.