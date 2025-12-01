Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Thực hư clip 'bị chở lên phường, nam thanh niên ngồi sau chọc lét làm CSGT ngã xe'

Mấy ngày qua, mạng xã hội xôn xao các bài đăng với tiêu đề: "Bị chở lên phường, nam thanh niên ngồi sau chọc lét làm CSGT ngã xe". Các bài đăng được chia sẻ trên nhiều fanpage và thu hút hàng chục ngàn bình luận, chia sẻ.

Xem nhanh 20h ngày 1.12: Thực hư clip 'chọc lét khiến CSGT ngã xe' | FAM có thể bị FIFA cấm vận

Dưới các bài đăng còn kèm theo đoạn clip ghi lại cảnh một CSGT chở theo một nam thanh niên chạy xe máy bị té ra đường. Ngay lúc này, người quay clip cười cợt nhả. Dù vậy, CSGT vẫn bình tĩnh đứng dậy, yêu cầu nam thanh niên ngồi sau lên xe để tiếp tục chở về trụ sở.

Ở phần bình luận, cư dân mạng bức xúc vì hành vi của nam thanh niên ngồi sau vì có thể gây nguy hiểm tính mạng cho cả CSGT và chính bản thân. Nhiều người khác cũng phẫn nộ vì thái độ cười cợt nhả của người quay clip trong hoàn cảnh này.

Theo tìm hiểu của PV Báo Thanh Niên, sự việc "bị chở lên phường, nam thanh niên ngồi sau chọc lét làm CSGT ngã xe" trong clip xảy ra từ tháng 4.2018 tại TP.HCM nhưng mấy ngày qua các trang mạng xã hội bất ngờ chia sẻ trở lại. Nam thanh niên trong clip vi phạm giao thông nên bị CSGT đưa về trụ sở để làm việc.

FAM có nguy cơ bị FIFA cấm vận, 7 cầu thủ nhập tịch lậu lao đao

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, tiếp tục gây sức ép, yêu cầu FAM cải tổ ngay để giữ nguồn tài trợ của chính phủ và lấy lại niềm tin người hâm mộ lẫn nhà tài trợ doanh nghiệp. Nhiều nhà tài trợ lớn đã cân nhắc rút lui vì lo ngại bê bối nhập tịch cùng cáo buộc FAM quản lý tài chính thiếu minh bạch, để xảy ra tình trạng nợ lương tại các CLB.

Theo bà Yeoh, FAM phải đối diện với sai phạm, sẵn sàng nhận án phạt của FIFA nếu cần, thay vì im lặng.

Bà cũng nhấn mạnh AFC muốn vụ việc giữa FIFA và FAM phải khép lại trước tháng 3.2026, nên FAM buộc phải hành động.

Chính phủ đang chờ báo cáo của ủy ban độc lập do cựu thẩm phán Tun Md Raus Sharif đứng đầu, dự kiến công bố trong tháng 12.

Với những tác động liên tục và ngày càng quyết liệt hơn hiện nay từ KBS, cụ thể là từ bà bộ trưởng Hannah Yeoh, khiến có khả năng FAM dễ bị FIFA cấm vận ngay lập tức, vì có thể bị đánh giá đã có can thiệp vào công việc nội bộ của cơ quan bóng đá này vi phạm quy định của tổ chức bóng đá thế giới.

