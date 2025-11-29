Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 29.11: Phạt người đánh cầu lông giữa đường | Airbus triệu hồi 6.000 máy bay
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 29.11: Phạt người đánh cầu lông giữa đường | Airbus triệu hồi 6.000 máy bay

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
29/11/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 29.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: TP.HCM: Phạt người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường; U.22 Việt Nam đổi 'thủ lĩnh' phút chót, Văn Khang đeo băng đội trưởng;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM: Phạt người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường

Ngày 29.11, Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ) TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông giăng lưới đánh cầu lông giữa đường số 9.

Liên quan đến vụ việc, công an đã xử phạt ông N.Đ.T (48 tuổi). 3 người còn lại là khách vãng lai nên cơ quan chức năng đã nhắc nhở, chưa xử lý.

Trước đó, ngày 27.11, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 10 giây ghi lại cảnh một nhóm gồm 4 người đàn ông lớn tuổi, ngang nhiên biến lòng đường thành sân cầu lông. Hai cọc lưới được họ dựng cố định ngay giữa tim đường, sau đó kẻ vạch chia sân ngay trên mặt đường nhựa, nơi xe cộ lưu thông.

Trong lúc thi đấu, 4 người đàn ông di chuyển liên tục, che toàn bộ phần đường dành cho các phương tiện qua lại. Đáng chú ý, hàng loạt xe máy được dựng xung quanh, chiếm gần nửa diện tích mặt đường. Một số xe máy khác chạy đến phải giảm ga, vì nhóm chơi cầu lông không hề nhường đường. 

U.22 Việt Nam đổi 'thủ lĩnh' phút chót, Văn Khang đeo băng đội trưởng

Ngày 29.11, trong buổi họp đội, HLV Kim Sang-sik đã chọn ban cán sự cho giải đấu sắp tới. Theo đó, băng đội trưởng thuộc về Văn Khang. Đây không phải là nhiệm vụ mới với tiền vệ của CLB Thể Công Viettel. Tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, anh chính là thủ quân của đội.

Ngoài ra, Văn Khang còn có kinh nghiệm làm đội trưởng ở nhiều lứa tuyển trẻ Việt Nam. Vai trò đội phó bất ngờ được HLV Kim Sang-sik giao cho Đình Bắc. Chiều 29.11, đội tuyển U.22 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Bà Rịa.

HLV Kim Sang-sik sẽ chia đội hình, cho các cầu thủ đá đối kháng và có những nhận định, đánh giá cuối cùng trước khi loại 5 cầu thủ, chốt danh sách dự SEA Games 33.

Ngày 1.12, toàn đội sẽ di chuyển sang Thái Lan, chính thức bước vào hành trình chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ giăng lưới đánh cầu lông đánh cầu lông giữa đường U.22 Việt Nam HLV Kim Sang-sik Văn Khang Airbus triệu hồi máy bay A320
