Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 27.11: Quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 16 triệu USD | Vì sao chung cư Hồng Kông cháy nhanh bất thường?
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 27.11: Quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 16 triệu USD | Vì sao chung cư Hồng Kông cháy nhanh bất thường?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
27/11/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 27.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 16 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai; Vì sao đám cháy chung cư Hồng Kông lan nhanh bất thường?;...

 Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vì sao đám cháy chung cư Hồng Kông lan nhanh bất thường?

Tại buổi công bố thông tin về vụ việc vào chiều 27.11, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu cho hay số người thiệt mạng vẫn là 55, trong khi lực lượng cứu hỏa cứu sống thêm 55 người trong vụ cháy chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Đại Bộ (Tai Po).

Ông cho biết hiện đã kiểm soát được hỏa hoạn ở tất cả 7 tòa nhà. Bên cạnh đó, ông cho biết trước tối 27.11, chính quyền sẽ phát 10.000 HKD (37,3 triệu đồng) cho mỗi gia đình bị ảnh hưởng, theo South China Morning Post.

Ông Lý còn cho biết chính quyền sẽ đưa 300 triệu HKD vào một quỹ để hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm kịch, đồng thời công bố số tài khoản tiếp nhận quyên góp.

Xem nhanh 20h ngày 27.11: Quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 16 triệu USD | Vì sao chung cư Hồng Kông cháy nhanh bất thường

Campuchia rút khỏi 8 môn thi đấu ở SEA Games 2025, bao gồm cả bóng đá

Theo kế hoạch ban đầu, Songkhla sẽ tổ chức các môn cờ, kabaddi, bóng đá nam bảng B, judo, karate, vật, pencak silat, wushu, muay Thái và pétanque. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài từ cuối tuần trước đã khiến thành phố Hat Yai cùng nhiều khu vực trong tỉnh chìm sâu trong nước, buộc chính phủ Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp.

Campuchia rút khỏi 8 môn thi đấu ở SEA Games 2025, bao gồm cả bóng đá

Trong thư gửi BTC SEA Games, Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia Vath Chamrouen cho biết nước này quyết định rút khỏi các môn judo, karate, pencak silat, vật, wushu, pétanque, bóng đá và sepak takraw do “quan ngại lớn về an ninh”, đồng thời nhấn mạnh rằng Campuchia không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vận động viên và quan chức trong bối cảnh phức tạp như hiện nay.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 25.11: Bão số 15 sẽ di chuyển rất chậm khi vào Biển Đông | Khắc phục hư hỏng đèo Khánh Lê

Xem nhanh 20h ngày 25.11: Bão số 15 sẽ di chuyển rất chậm khi vào Biển Đông | Khắc phục hư hỏng đèo Khánh Lê

‘Xem nhanh 20h’ ngày 25.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Khẩn cấp ứng phó bão số 15, gây sóng biển cao 9 mét; đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra khắc phục đèo Khánh Lê;...

Xem nhanh 20h ngày 26.11: Kịch bản khó lường của bão số 15 | Cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ, dân lo ô nhiễm nước

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ cháy chung cư hồng kông cháy ở Hồng Kông chung cư Hoằng Phúc Uyển campuchia SEA Games 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận