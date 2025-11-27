Xem nhanh 20h ngày 27.11: Quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 16 triệu USD | Vì sao chung cư Hồng Kông cháy nhanh bất thường?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vì sao đám cháy chung cư Hồng Kông lan nhanh bất thường?

Tại buổi công bố thông tin về vụ việc vào chiều 27.11, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu cho hay số người thiệt mạng vẫn là 55, trong khi lực lượng cứu hỏa cứu sống thêm 55 người trong vụ cháy chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Đại Bộ (Tai Po).

Ông cho biết hiện đã kiểm soát được hỏa hoạn ở tất cả 7 tòa nhà. Bên cạnh đó, ông cho biết trước tối 27.11, chính quyền sẽ phát 10.000 HKD (37,3 triệu đồng) cho mỗi gia đình bị ảnh hưởng, theo South China Morning Post.

Ông Lý còn cho biết chính quyền sẽ đưa 300 triệu HKD vào một quỹ để hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm kịch, đồng thời công bố số tài khoản tiếp nhận quyên góp.

Campuchia rút khỏi 8 môn thi đấu ở SEA Games 2025, bao gồm cả bóng đá

Theo kế hoạch ban đầu, Songkhla sẽ tổ chức các môn cờ, kabaddi, bóng đá nam bảng B, judo, karate, vật, pencak silat, wushu, muay Thái và pétanque. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài từ cuối tuần trước đã khiến thành phố Hat Yai cùng nhiều khu vực trong tỉnh chìm sâu trong nước, buộc chính phủ Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp.

Trong thư gửi BTC SEA Games, Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia Vath Chamrouen cho biết nước này quyết định rút khỏi các môn judo, karate, pencak silat, vật, wushu, pétanque, bóng đá và sepak takraw do “quan ngại lớn về an ninh”, đồng thời nhấn mạnh rằng Campuchia không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vận động viên và quan chức trong bối cảnh phức tạp như hiện nay.

