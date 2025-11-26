Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 26.11: Kịch bản khó lường của bão số 15 | Cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ, dân lo ô nhiễm nước
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
26/11/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 26.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Bão số 15 (Koto) duy trì cấp 11, cần theo dõi trong thời gian dài; cả cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ: Người Hòa Thịnh lo nguồn nước ô nhiễm

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bão số 15 (Koto) duy trì cấp 11, cần theo dõi trong thời gian dài

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 26.11.2025, vị trí tâm bão số 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tương đương khoảng 89-102 km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng chính của áp cao cận nhiệt đới, cơn bão di chuyển tương đối ổn định theo hướng tây với tốc độ 20-25 km/giờ và duy trì trong 24 giờ tới. Sau khi bão rời xa vùng tác động của áp cao cận nhiệt đới ở phía đông Philippines, bão sẽ di chuyển chậm lại trong 24-48 giờ và có xu hướng dịch chuyển lên phía bắc.

Cả cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ: Người Hòa Thịnh lo nguồn nước ô nhiễm

Ghi nhận của Thanh Niên tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk, Phú Yên cũ) những ngày sau lũ, người dân vẫn đang trong những ngày bắt đầu tái thiết cuộc sống với nhiều khó khăn. Những cánh đồng hiện ra sau lũ cùng cảnh tượng xác trâu, bò, gà, vịt… phân hủy, bốc mùi hôi thối, rác ở khắp nơi khiến nhiều người ám ảnh.

Sống ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, người dân cho biết những cánh đồng xung quanh nhà la liệt xác chết động vật đang phân hủy, bốc mùi hôi thối, cực kỳ khó chịu và ám ảnh. Nhiều người ngán ngẩm vì rác thì có thể dọn, nhưng nguồn nước bị ô nhiễm, phải một thời gian nữa mới có thể sử dụng lại.

Trên những con đường vào các thôn ở xã Hòa Thịnh, theo ghi nhận của phóng viên hôm nay 26.11 nhiều nơi vẫn còn bùn đất, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân cũng như việc di chuyển của các đoàn xe cứu trợ.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

