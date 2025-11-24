Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 24.11: Nam Trung bộ có thể sắp đón thêm bão | Cụ ông bán vé số năn nỉ gửi tiền cho vùng lũ

Quỳnh Phương
24/11/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 24.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Áp thấp nhiệt đới có thể đi vào Biển Đông, Đông Nam Á lũ lụt nghiêm trọng; nghẹn lòng cụ ông bán vé số cụt tay chân, năn nỉ gửi 1 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

 Áp thấp nhiệt đới có thể đi vào Biển Đông, Đông Nam Á lũ lụt nghiêm trọng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ vĩ bắc; 126,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông khu vực miền Trung Philippines.

Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Theo dự báo, đêm 25 rạng sáng 26.11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông; trong ngày 26.11, khi còn cách đất liền Nam Trung bộ khoảng 1.000 km, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 15.

Xem nhanh 20h ngày 24.11: Nam Trung bộ có thể sắp đón thêm bão | Cụ ông bán vé số năn nỉ gửi tiền cho vùng lũ

Cường độ mạnh nhất bão số 15 dự kiến khi đi qua khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây, hướng về đất liền Nam Trung bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai - Lâm Đồng (vùng từ Bình Định - Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28 - 30.11.

Nghẹn lòng cụ ông bán vé số cụt tay chân, năn nỉ gửi 1 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ

Sáng 21.11.2025, tại điểm tập kết hàng cứu trợ trên một tuyến đường lớn ở tỉnh Đắk Lắk một cụ ông ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ bất ngờ xuất hiện.

Trên xe là vài thùng mì, thùng sữa, những món đồ ông đích thân mang đến để gửi tặng đồng bào vùng lũ ở Phú Yên (cũ) và Krông Bông. Chất giọng miền Trung chân chất, ông nằng nặc: "Cho Krông Bông một nửa, Phú Yên một nửa… Tôi hứa rồi."

Nghẹn lòng cụ ông bán vé số cụt tay chân, năn nỉ gửi 1 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ

Liên lạc với người đăng tải clip, anh cho biết sáng 21.11.2025, khi đoàn thiện nguyện đang tập kết hàng tại khu vực đường lớn để chuẩn bị gửi đến đồng bào vùng lũ thì cụ ông tới và bày tỏ muốn quyên góp.

Kể cả khi anh em trong đoàn chỉ nhận sữa và mì, ông vẫn năn nỉ được gửi thêm "500 ngàn cho Phú Yên, 500 ngàn cho Krông Bông...".

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ áp thấp nhiệt đới Biển Đông Nam trung bộ Cụ Ông Bán Vé Số ủng hộ đồng bào vùng lũ
Xem thêm bình luận