Xem nhanh 20h ngày 21.11: Khởi tố, bắt bà chủ Mailisa và chồng | Bác tin người chết vì axit trôi trong lũ

Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa

Ngày 21.11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố vụ án buôn lậu, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội buôn lậu.

Những người này gồm: Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc (chồng Phan Thị Mai); Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn; Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn; và Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Bị can Phan Thị Mai (trái) và chồng Hoàng Kim Khánh ẢNH: BCA

100 can axit sunfuric trôi nổi trong nước lũ: Thực hư thông tin có người chết khi lặn

Mạng xã hội lan truyền các bài đăng kêu gọi người dân ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) không lặn nước trong thời điểm này, cho rằng có người tử vong do ngộp nước và chết do nguồn nước bị nhiễm axit do 100 can axit sunfuric trôi nổi trong nước lũ bị vỡ.

"Bà con ai có người nhà đang lặn tôm kêu lên giùm, nghe nói mấy can axit bị bung nắp, thôn 5 thôn 6 có người bị chết rồi", nội dung một tài khoản Facebook chia sẻ. "Vũng Me có ai có người nhà đang lặn gọi kêu lên chứ nước bị nhiễm...", nickname H.B viết. Những bài viết này nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, khiến nhiều người lo lắng, nhất là tại các khu vực đang ngập sâu vì mưa lũ.

