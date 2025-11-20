Xem nhanh 20h ngày 20.11: 100 can axit độc hại trôi giữa dòng lũ | Giá rau củ tăng sốc, Sở Công thương nói gì?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi, công an phát cảnh báo nguy hiểm

Ngày 20.11, thượng tá Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng công an xã Sơn Thành, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) cho biết, mưa lũ khiến 100 can axit sunfuric của nhà máy trên địa bàn bị nước cuốn trôi ra ngoài.

Theo thượng tá Hương, cơ quan công an đang phát đi cảnh báo đến người dân do đây là loại axit nguy hiểm. Nếu người dân nhặt được không được mở nắp và phải trình báo đến cơ quan công an gần nhất.

"Các can axit sunfuric được chứa trong thùng 20 lít có màu xanh hoặc xám. Đến hiện tại, chưa có người dân nào thông tin về việc đã nhặt được các can axit này", Trưởng công an xã Sơn Thành thông tin thêm.

Người phụ nữ 6 năm nấu cơm 2.000 đồng cho người nghèo: ‘Mình trả ơn cuộc đời’

Chỉ trong vòng 2 tiếng, gần 300 suất cơm chay được trao đến tay khách, ai cũng ra về no bụng, ấm lòng. Mức giá 2.000 đồng tại chỗ, 20.000 đồng mang đi, nhưng khách được trả tùy tâm nếu muốn. Đằng sau con số ấy là cả một câu chuyện về lòng biết ơn, sự sẻ chia và tình người.

Hành trình của chị Long bắt đầu từ trải nghiệm cá nhân. Cách đây 15 năm, khi chăm sóc người thân mắc ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu, chị từng được nhận những suất cơm từ thiện của các mạnh thường quân. Cảm giác ấm áp và biết ơn ấy đã gieo trong chị khát vọng trả ơn cuộc đời, bằng chính những bữa ăn ấm áp dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, ước mơ ấy trở thành hiện thực với quán chay đầu tiên.

Quán tồn tại không nhờ lời kêu gọi, mà nhờ sự bền bỉ của hai vợ chồng. Chi phí mỗi tháng lên tới cả trăm triệu, nhưng chị vẫn duy trì bếp. Sự chăm chỉ và kiên nhẫn ấy biến từng suất cơm nhỏ bé trở thành một hành động tử tế thực sự.

