Xem nhanh 20h ngày 19.11: Thùy Tiên và đồng phạm lãnh án | Dẹp lấn chiếm vỉa hè quanh BV Từ Dũ

Hoa hậu Thùy Tiên bị phạt 2 năm tù vì đã lừa dối khách hàng

Chiều 19.11, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 5 bị cáo "lừa dối khách hàng" khi quảng bá kẹo Kera không đúng sự thật, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Theo đó, tòa tuyên phạt hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục, 30 tuổi, Chủ tịch HĐQT) và Phạm Quang Linh (27 tuổi, Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT) mỗi bị cáo 2 năm tù về tội lừa dối khách hàng.

Cùng tội danh trên, tòa còn tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh (36 tuổi, giám đốc) 3 năm 3 tháng tù và Lê Thành Công (36 tuổi, thành viên HĐQT) 3 năm tù.

Theo tòa, các bị cáo lợi dụng là KOLs nổi tiếng để quay clip bán kẹo. Hành vi của các bị cáo phạm tội lừa dối khách hàng, thuộc trường hợp thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên. Việc làm này gây mất lòng tin của người tiêu dùng, đã lừa dối trên 50.000 khách hàng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, các bị cáo như Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên… khai báo ăn năn hối cải. Các bị cáo có nhiều đóng góp cho xã hội, tích cực nói gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả. Các bị cáo phạm tội có bàn bạc nhưng mang tính giản đơn để quảng cáo thông tin về kẹo Kera gian dối. Còn bị cáo Thùy Tiên đại diện cho hình ảnh cho nhãn hàng.

Viện kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội, không có oan sai.

‘Dẹp’ lấn chiếm vỉa hè quanh bệnh viện Từ Dũ: Biên bản chưa ráo mực đã bị phạt tiếp

Sáng 18.11.2025, lực lượng Công an phường Bến Thành (TP.HCM) chủ trì phối hợp cùng Đội Cảnh sát trật tự - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06 - Công an TP.HCM), Đội CSGT Bến Thành - Phòng Cảnh sát giao thông (PC08 - Công an TP.HCM và Công an phường Cầu Ông Lãnh, Công an phường Bàn Cờ (địa bàn giáp ranh) đồng loạt ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường tại khu vực xung quanh Bệnh viện Từ Dũ.

Đây là điểm nóng nhiều năm về chiếm dụng vỉa hè để buôn bán hàng rong, đậu xe sai quy định, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động cấp cứu, thăm khám của hàng nghìn bệnh nhân mỗi ngày.

Từ 8 giờ sáng, các tổ công tác chia thành nhiều mũi tuần tra các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, Bùi Thị Xuân,… Lực lượng chức năng đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, thu giữ nhiều vật dụng gây cản trở giao thông và lập biên bản các trường hợp tái phạm.

Ronaldo dự tiệc tại Nhà Trắng, được Tổng thống Trump ca ngợi

Ngày 18.11.2025, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một bữa tối sang trọng với Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman, thu hút sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk. Buổi gặp gỡ này đánh dấu một phần trong chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út.

Trong buổi tiệc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ: "Bạn biết không, con trai tôi là một fan hâm mộ lớn của (Cristiano) Ronaldo, bất cứ nơi nào Ronaldo có mặt. Và Baron đã được gặp anh ấy, và tôi nghĩ là con trai tôi hiện tôn trọng cha mình nhiều hơn một chút, chỉ đơn giản vì tôi đã giới thiệu Ronaldo. Vì vậy, tôi chỉ muốn cảm ơn cả hai vì đã có mặt ở đây. Cảm ơn rất nhiều. Thật sự là một vinh dự."

