Xem nhanh 20h ngày 18.11: Tháo gỡ khó khăn về thuế cho hộ kinh doanh | Hà Nội ngày rét nhất từ đầu đông

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn về thuế cho hộ kinh doanh

Công văn 11154 của Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện toàn diện chính sách thuế đối với khu vực cá nhân, hộ kinh doanh. Trọng tâm là ba nhóm nhiệm vụ lớn, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong Quản lý thuế và hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân.

Cụ thể, giao cho Bộ Tài chính phối hợp xây dựng luật Quản lý thuế và luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đồng thời rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Bám sát tiến độ xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 198 năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân, tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Chính phủ nhằm hoàn thiện chính sách theo đúng mục tiêu đề ra.

Hà Nội rét đậm, nhiệt độ giảm thấp nhất từ đầu mùa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ sáng sớm ngày 18.11.2025, Thủ đô Hà Nội đã đón đợt không khí lạnh mạnh, trời nhiều mây, nền nhiệt giảm sâu kèm mưa dông kéo dài cả ngày.

Không khí lạnh tăng cường khiến độ ẩm tăng trên 90%, nhiệt độ giảm nhạnh đã khiến việc di chuyển của người dân ít nhiều gặp khó khăn hơn, giao thông trở lên ách tắc, nhiều học sinh viên do tắc đường nên bị muộn học. Trong khi đó, tài xế xe công nghệ, cửa hàng kinh doanh thì rơi vào tình trạng ế ẩm, vắng khách đặt xe và mua hàng hơn thường ngày, do mưa lạnh người dân chuyển nhu cầu sang đi ô tô và taxi thay vì đi xe máy.

