Xem nhanh 20h ngày 15.11: Vì sao hệ số lương đặc thù nhà giáo gây tranh cãi | Bão mặt trời ảnh hưởng sự sống ra sao

Hệ số lương đặc thù của nhà giáo là gì, vì sao đang gây tranh luận?

Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GD-ĐT. Theo dự thảo Nghị định, tất cả nhà giáo đều được hưởng "hệ số lương đặc thù".

Theo dự thảo, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; trường phổ thông liên cấp nội trú tiểu học, trung học cơ sở vùng biên giới đất liền được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,2 so với hệ số lương hiện hưởng.

Nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập dành cho trẻ em mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,3 so với hệ số lương hiện hưởng.

Bão mặt trời ảnh hưởng cuộc sống trái đất ra sao?

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) trước đó dự báo sẽ có một cơn bão địa từ trên các bang phía bắc nước Mỹ từ ngày 11-13.11.2025, do bão mặt trời gây ra.

Nhà vật lý Mặt Trời Lucie Green cho biết: "Mặt trời của chúng ta là một ngôi sao hoạt động rất mạnh, và trong bầu khí quyển cực nóng của nó, nó tạo ra những vụ phun trào khổng lồ, thực chất là bằng vật chất, nhưng cũng bao gồm cả từ trường. Những sự kiện này được gọi là bão mặt trời. Điều thú vị đối với chúng ta trên trái đất là những cơn bão mặt trời này sau đó di chuyển ra ngoài không gian và có thể đến được trái đất, và khi đến thì những cơn bão đó tác động lên chúng ta và cuối cùng gây ra những thứ như cực quang phương Bắc và phương Nam".

Bão Mặt trời ảnh hưởng đến sự sống trên Trái đất ra sao

Cực quang ở bán cầu bắc và bán cầu nam là hiện tượng gây ra bởi plasma phóng ra từ mặt trời tương tác với từ trường của trái đất. Bà Green cho biết thêm rằng những cơn bão Mặt Trời này ảnh hưởng đến từ trường của trái đất.

