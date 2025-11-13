Xem nhanh 20h ngày 13.11: Kiểm tra biệt phủ bà chủ Mailisa | Ca sĩ Khánh Phương liên quan gì vụ lừa đảo gần 5.000 tỉ?

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Công an kiểm tra biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

Chiều 13.11, cảnh sát vẫn đang làm việc tại biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An (quận 12 cũ), TP.HCM.

Theo người dân sống gần đó, cảnh sát bắt đầu xuất hiện từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày và tiếp tục làm nhiệm vụ đến đầu giờ chiều.

Từ sớm, nhiều xe chuyên dụng chở cảnh sát cơ động và lực lượng an ninh cơ sở đã được điều đến khu vực. Các lối ra vào được phong tỏa nghiêm ngặt, đảm bảo an ninh trật tự để tổ công tác nghiệp vụ tiến hành kiểm tra bên trong.

Cũng theo người dân tại khu vực, căn biệt phủ này rộng hơn 1.000 mét vuông, thường xuyên có sự xuất hiện của vợ chồng bà Phan Thị Mai - chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.

Bất ngờ triều cường lên lại, nguy cơ kết hợp mưa lớn gây ngập nặng

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, trên sông Sài Gòn tại trạm Thủ Dầu Một vào sáng nay 13.11 mực nước triều cường đạt 1,65 m, vượt báo động 3 là 5 cm. Đáng chú ý, cao hơn so với đêm hôm trước 2 cm và các trạm Dầu Tiếng, Phú An đều xấp xỉ trên báo động 2.

Do ảnh hưởng của xả nước từ các hồ chứa trên thượng nguồn, dự báo mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ xuống chậm trong 2 - 3 ngày tới, riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức cao từ báo động 2 - 3, sau lên lại theo đợt triều cường mới.

Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2, tăng lên một cấp so với ngày hôm trước.

Mưa có xu hướng gia tăng trong những ngày tiếp theo do rãnh áp thấp xích đạo dịch chuyển lên gần với khu vực Nam bộ. Thêm vào đó, không khí lạnh tăng cường khiến các nhiễu động gió đông hoạt động mạnh gây mưa giông nhiều hơn.

